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Politika

CHP ilçe binasını kundaklayan kişi adliyeye sevk edildi

N.A, CHP binasını Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği için kundakladığını söylemişti

28 Kasım 2016 15:41

Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasını kundaklandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye gönderildi.

Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş merkezindeki CHP İlçe Başkanlığını dün gece kundaklandığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.A'nın (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen N.A. adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden N.A'nın ifadesinde, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre benzin aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini, babasının CHP üyesi olduğunu kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği için tavır olarak binayı kundaklandığını söylediği öğrenilmişti.

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