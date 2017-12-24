CHP ilçe binasındaki elektrikli ısıtıcı patladı, yangın çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Aksu ilçesindeki CHP ilçe başkanlığının bulunduğu büroda, elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büroda hasar meydana geldi.

Aksu\'da 2 katlı binanın alt katındaki CHP ilçe başkanlığına ait büroda, saat 13.30 sıralarında patlama oldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksu Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçe başkanlığındaki eşyalarda ve büroda hasar meydana geldi.

CHP İlçe Başkanı Adil Aydoğan, yangının elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıktığını belirterek, \"Eski ilçe başkanımız, sıcak hava üfleyen elektrikli ısıtıcıyı çalıştırıp, bir yere kadar gitmiş. Herhalde şase yapmış. Sonra yangın çıkmış ve patlama olmuş. Patlama çok kuvvetli olduğu için camı çerçeveyi patlatmış\" dedi.



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