T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP ilçe binasındaki elektrikli ısıtıcı patladı, yangın çıktı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'nın Aksu ilçesindeki CHP ilçe başkanlığının bulunduğu büroda, elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı

24 Aralık 2017 17:37

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Aksu ilçesindeki CHP ilçe başkanlığının bulunduğu büroda, elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büroda hasar meydana geldi.
Aksu\'da 2 katlı binanın alt katındaki CHP ilçe başkanlığına ait büroda, saat 13.30 sıralarında patlama oldu, ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aksu Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlçe başkanlığındaki eşyalarda ve büroda hasar meydana geldi.
CHP İlçe Başkanı Adil Aydoğan, yangının elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıktığını belirterek, \"Eski ilçe başkanımız, sıcak hava üfleyen elektrikli ısıtıcıyı çalıştırıp, bir yere kadar gitmiş. Herhalde şase yapmış. Sonra yangın çıkmış ve patlama olmuş. Patlama çok kuvvetli olduğu için camı çerçeveyi patlatmış\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AliDHAISPARTA AksuCHPOlaydaAksuAksu BelediyesiYangınBaşkanı Adil AydoğanHerhaldeSonraPatlamaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24