CHP ilçe binasına polis baskını

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, polis ekiplerinin CHP Zeytinburnu İlçe Binası'nı bastıklarını söyledi.

CHP Zeytinburnu İlçesi'nin, yaklaşık bir hafta önce asılan bir pankart nedeniyle bugün polis tarafından basılmasına CHP yönetiminden çok sert tepki geldi.



CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada, yaşananları, "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Polisin bastığı binanın "terör yuvası değil, ana muhalefetteki bir siyasi parti olduğunu" vurgulayan Tekin, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya da "aklınızı başınıza alın" çağrısı yaptı.

Tekin şöyle konuştu; "Yılın son günü dehşet verici şeyler bunlar. 10 gün önceki olaydan, ana muhalefet partisini polisin basması şeklen şık değil, doğru da değil. Orası terör yuvası mı? Orası Cumhuriyeti kuran partinin binası; Orası Cumhuriyet Halk Partisi. Aklınızı başınıza alın."

'Haddinizi bileceksiniz'

Polisin binayı, 17-25 Aralık nedeniyle CHP'li gençlerin yaklaşık bir hafta önce astığı bir pankart nedeniyle bastığını da anlatan Tekin, "İnsanlar kişisel düşüncelerini ifade edemeyecek mi ? Sayın Davutoğlu, sayın İçişleri bakanı aklınızı başınıza alın. Orası terör yuvası değil, orası CHP. Haddinizi bileceksiniz" dedi.