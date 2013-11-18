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CHP ilçe başkanlığında doğalgaz zehirlenmesi

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'nda çok sayıda kişinin doğalgazdan zehirlendiği bildirildi

18 Kasım 2013 17:21

CHP Keçiören İlçe Başkanlığında çok sayıda kişinin doğalgazdan zehirlendiği bildirildi.Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İlçe Başkanlığı binasında bodrum katta yer alan toplantı salonunda ilçe kadın kollarına üye yaklaşık 45 kadın toplantı sırasında sızan gazdan etkilendi. Kaçağı farkeden kadınlar binayı boşaltırken, gazdan etkilenen 4 kadın ise ambulanslarla Dışkapı SSK’ya kaldırıldı. CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın, gazdan etkilenen üyelerin acil bir durumlarının olmadığını, tedbir amaçlı hastanede müşahade altında tutulduğunu söyledi.

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