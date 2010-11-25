-CHP İL BİNASININ BULUNDUĞU SOKAĞA GİRİŞ YASAK MERSİN (A.A) - 25.11.2010 - Mersin'de, işten çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçinin, CHP il binasını işgali devam ediyor. Parti binasının bulunduğu sokak, çevik kuvvet ekiplerince kordon altına alınarak giriş çıkış engellendi. Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce çivi üretimi yapan bir firmadan, sendikalı olmak istedikleri için işten çıkarıldıklarını öne süren işçilerle beraber yaklaşık 50 kişiden oluşan grubun, Bahçe Mahallesi'ndeki 3 katlı CHP il binasını işgali devam ediyor. İşgale itfaiye ekiplerinin merdiven desteği ile müdahale etmek isteyen güvenlik güçleri, işçilerin pencerelere çıkarak ''itfaiye sokağa girerse intihar ederiz'' tehdidi karşısında, geri çekildi. İtfaiye ekipleri ve 112 acil servis ekipleri olası olaylara karşı sokak girişinde hazır bekletiliyor. Bu arada, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, bilgi almak için olay yerine girmek isteyince polis ekipleri sokağa girişin yasak olduğunu belirtti. Polise direnen Tanrıverdi, beraberindekilerle sokak dışına çıkartıldı. Ayrıca sokakta bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mersin Şube Başkanı Yılmaz Bozkurt da, sokak içerisinden dışarı çıkarılmasının tebliğ edilmesinin ardından, beraberindekilerle duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri, bu grubu da sokak dışına çıkarttı. Öte yandan, kendisinin de işten çıkartıldığını belirterek parti binasına girmek isteyen bir kişi de polis ekiplerince sokak dışına çıkartıldı. Bu olaylar sırasında arbede yaşandı. Bu arada, parti binasının bulunduğu bazı iş yerlerinin ise kepenklerini kapattığı görüldü.