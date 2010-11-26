-CHP İL BAŞKANLIĞINDAKİ İŞGAL SONA ERDİRİLDİ MERSİN (A.A) - 26.11.2010 - Mersin'de, işten çıkarıldıklarını öne süren bir grup işçinin CHP İl Başkanlığını işgal eylemi sonlandırıldı. Parti binasını boşaltan 57 işçi, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce çivi üretimi yapan bir fabrikada, sendikalı olmak istedikleri için işlerine son verildiğini öne süren işçilerden oluştuğu belirtilen bir grup işçinin dün sabah saatlerinde Bahçe Mahallesi'ndeki CHP İl Başkanlığına girerek başlattıkları işgal eylemi, polis ekiplerinin uyarıları neticesinde sonlandırıldı. Dün sabah saat 8:30 sularında başlatılan eylem, böylelikle yaklaşık 19 saat sonra bitirilmiş oldu. İtfaiye ve 112 acil servis ekiplerinin de gün boyunca hazır bekletildiği sokakta, ekipler, ilk önce parti binasının önüne sinyal kesici jammer yerleştirdi. İtfaiye ekiplerinin şişme branda germesinin ardından emniyet yetkilileri, megafonla işçilere ''eylemlerinin yasal olmadığı ve sağduyulu davranmaları'' yönünde uyarılarda bulundu. Polisin duruma müdahale etmek zorunda olduğunun da vurgulandığı uyarılar ve Çevik Kuvvet ekiplerinin binaya yaklaşmaya başlamasından sonra işçiler, parti binasının kapısını açarak, polislere teslim oldu. Eylemlerini olaysız olarak bitiren ve toplam 57 kişi oldukları bildirilen işçiler, polislerin oluşturduğu kordonda polis midibüslerine bindirilerek, Mersin Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin gözaltına alındıkları belirtildi. İşçilerden bazıları polis midibüslerine bindirildikleri sırada basın mensuplarının ''eyleminizin amacına ulaştığını düşünüyor musunuz?'' şeklindeki sorusuna, ''Amacına ulaşmadı. İşte, gözaltına alındık ve işimize de kavuşamadık'' diye yanıt verdi. Bu arada eyleme gün boyunca çok sayıda vatandaş ve sivil toplum örgütü üyeleri de destek verdi. Parti binasının bulunduğu sokağın giriş ve çıkışını kapatan polis ekipleri, sokakta bulunan ve eylemi destekleyenlerin sokağı terk etmesi yönünde önce uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan vatandaşlar, polis ekiplerine direnince arbede yaşandı. Yaşanan bu gelişmede taraflar İl Emniyet Müdürü Arif Öksüz'ün olay yerine gelmesiyle yatıştırıldı. Emniyet Müdürü Öksüz, eylemin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gelişmelerin olaysız olarak neticelendirilmesinden dolayı sevinçli olduklarını belirterek, ''En büyük tesellimiz, kimsenin can ve mal varlığının zarar görmemesi'' diye konuştu.