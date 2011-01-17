-CHP İL BAŞKANLARI ATANDI ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlun Tamaylıgil, partisinin Ankara İl Başkanlığına Tarık Şengül, İzmir İl Başkanlığına ise Tacettin Bayır'ın atandığını bildirdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Tamaylıgil, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Haziranda yapılması planlanan milletvekili genel seçimlerinde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yöneticilerinin istifa ettiklerini hatırlatan Tamaylıgil, bu kapsamda Ankara İl Başkanlığına Tarık Şengül, İzmir İl Başkanlığına ise Tacettin Bayır'ın atandığını belirtti. CHP'nin Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşanan olayları nasıl değerlendirdiği sorusuna Tamaylıgil, şu yanıtı verdi: ''Bir İstanbullu olarak söyleyeyim, İstanbul'da böyle bir stadın yapılması çok güzel. Ancak stadın yapılması ve içindeki gelişen süreçle ilgili 'ben yaptım da oldu' mantığıyla bakılması da son derece yanlış. Hem orada Galatasaray Kulübü'nün tüzel kimliği hem de Galatasaray taraftarının ortaya koydu bunca yıllık bakış açısı değerlendirildiğinde çok doğru kavramları içermiyor. Biz ileri demokrasi söylemleri içerisinde olan bir iktidarın ileri demokrasilerde insanların tepkilerin rahat şekilde dile getireceklerini -ki bu bir hakaret değil- sonunda bir tepkidir, bu tepkinin geliş şeklini değil, tepkiye sebep olan 'ben ne yaptım' sorgulamasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne yapmıştır Sayın Başbakan veya orada konuşma yapan arkadaşlar ki halk böyle bir tepkiyi ortaya koymuştur... Önemli olan bu tepkilerin ortaya çıkış sebebini iyi okumak, onu okuduktan sonra yapılması gerekenlerin ne olduğunun kararlı bir şekilde ortaya konulmasıdır.'' -''ŞİRK GÜTMEK DEĞİL MİDİR?''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkileri değerlendirdiği konuşmasında ''Bir Allah kuruşu'' ifadesini kullandığını belirten Tamaylıgil, şöyle devam etti: ''Ben bu cümleyi de dikkat çekici buldum. Çünkü Müslümanların inandığı Yüce Allah'ın, bu alemi yoktan var ettiğine ve bizleri yaratan kudret sahibi olduğuna hepimiz inanıyoruz. Peki Allah'ı, parası olan bir varlık olarak görmek, bir şirk gütmek değil midir? Ben bunu hiç duymamıştım. Ama bunu Sayın Başbakan'ın söylemlerinden, ortaya koyuşundan böyle bir değerlendirmenin içerisinde yapılan işleri bu başlık altında bu kelimelerle değerlendirmeyi doğru bulmadığımı dile getirmek isterim.'' Tamaylıgil, ''Kültür ve Turizm Bakanı Günay'ın Hazreti Muhammed'le ilgili bir gafı oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna da ''Yüzünü kapatarak bu gaf örtülmez. Sanırım ne dediğini, nerede, ne söylemesi gerektiğini ve söylenen sözün hangi anlamı içerdiğini bakan koltuğuna oturmuş kişinin çok iyi düşünmesi gerekir. O gafın ayıbını eliyle yüzünü kapatarak affettiremez'' yanıtını verdi.