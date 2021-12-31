CHP İl Başkanı Özer: Kayseri'de her iki kişiden biri icralık

CHP İl Başkanı Ümit Özer, ilamlı, ilamsız ve iflas dosyalarında Kayseri’nin Türkiye genelinde 1’inci sıra bulunduğunu ve kentteki her iki kişiden birinin icralık olduğunu söyledi. Son bir yılda kentte, yoksul hane sayısında 67 bin artış yaşandığını ifade eden Özer, her 4 haneden 1’inin devlet yardımı aldığını söyledi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, düzenlediği basın toplantısında 2021 yılını değerlendirdi. Sözcü gazetesinden Müslüm Evci’nin haberine göre, Kayseri’de her 4 haneden 1’inin devlete muhtaç yaşadığını kaydeden Ümit Özer, “Kayseri’de 2020 yılında yoksul hane sayısı 110 bin. Kentte son bir yılda yoksul hane sayısı 67 bin arttı. Kayseri’de devletten yardım alan nüfus 371 bine ulaştı. 2020 yılında bir önceki yıla göre; sosyal yardımdan faydalanan hane sayısı, Türkiye’de yüzde 101,09 oranında artarken, şehrimizde ise bu rakam düşündürücü boyutta ve yüzde 155,70 oranıyla, artmış durumda” dedi.

“Kayseri, yıllardır AKP'ye verdiği büyük desteğin acı faturasını kişi başı milli gelirde de gördü” diyen Özer, şöyle devam etti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri'den ve vatandaştan bihaber Kayseri Milletvekili, hala kişi başı milli geliri 10 bin dolar sunarken, o çok güvendikleri TÜİK bile acı gerçeği gizleyemedi. Kılıf bulamadı.

Kayseri, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hâsılada bile Türkiye ortalamasının altında kaldı.

Türkiye'de kişi başı ortalama 8 bin 598 dolar olarak açıklanırken, Kayseri'de bu rakam 7 bin 579 dolara düştü! Yani Kayseri'de kişi başı gelir son 8 yıldır kademeli olarak düşüyor ve vatandaş yine kaybediyor."

“Nüfusa göre her iki kişiden biri icralık”

Kayseri'nin icra dosyası sayısında da Türkiye'de ilk sırada yer aldığını kaydeden CHP'li Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri bin kişiye düşen icra dosyası il sıralamasında 81 il içerisinde 1. il oldu. Nüfusa göre her 2 kişiden 1'i icralık. Kayseri'de 2020 yılında toplam icra dosya sayısı 667 bin oldu.

Son 9 yılda toplam icra dosya sayısı yüzde 243,5 arttı. En fazla icra dosya sayısı olan 5. il oldu.

Kayseri icra iflas dosya sayısı 2019 yılından devreden sayı 367.615, yıl içinde açılan 309.693 toplam 677.308 olmuş, 2021 yılından yaklaşık 400 bin dosya devretmiştir.

İcra ve iflas dosya Türkiye'de yüzde 31, 4 azalırken, ilimizde yüzde 23, 8 artmıştır”

"İlamlı, ilamsız ve iflas dosyalarında ise 1. sıradayız"

Kayseri icra ve iflas dosyalarının da son 9 yılda yüzde 1000 arttığını vurgulayan CHP İl Başkanı Ümit Özer, şunları söyledi:

Toplam dosya sayısı yüzde 243,5 arttı. En fazla icra ve iflas dosya gelen illerde ise ilamlı ve ilamsız da 5. sırada, talimatlı da 7. sırada, iflasta 3. sırada, toplamda 5. sırada yer almaktadır. Ne yazık ki daha da kötüsü bekleniyor.

Bin kişiye düşen icra ve iflas dosyası il sıralamasında ise talimatlı dosyada 6. sırada, ilamlı, ilamsız ve iflas dosyalarında ise 1. sıradayız.

Kayseri toplam icra ve iflas dosya sayısı 309 bin 693 adet dosya ile 5. sırada, bin kişi başına dosya 217,9 ile 1. sırada yer almaktadır. Yani Türkiye'de bin kişiye 80,6 dosya düşerken, Kayserimizde 217,9 dosya düşmektedir."