CHP İl Başkanı: İzmir'de cuma vaazında Kılıçdaroğlu eleştirildi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kemeraltı Kestanepazarı Camisinde cuma vaazı veren imamın “Bu günleri ancak birlik ve beraberlik içinde olursak aşabiliriz. Bu insani bir sorumluluktur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bu konuda duyarlı olmaya, toplum içindeki huzuru ve barışı zedeleyecek konuşmalar yapmamaya davet ediyoruz” dediğinin kendilerine iletildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Vaizin ilahiyat fakültesi öğretim görevlisi N.Ş. olduğu iddia edildi.

Yazılı açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, dün kılınan cuma namazı öncesinde, Kemeraltı Kestanepazarı Camisi’nde vaaz veren görevlinin, “Bu günleri ancak birlik ve beraberlik içinde olursak aşabiliriz. Bu insani bir sorumluluktur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bu konuda duyarlı olmaya, toplum içindeki huzuru ve barışı zedeleyecek konuşmalar yapmamaya davet ediyoruz” dediğinin kendilerine iletildiğini açıkladı.

Duyduklarına inanmakta güçlük çektiklerini belirten Yücel, şunları ifade etti; “Bunun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bilinçli yapılmadığını, bireysel, münferit bir olay olduğunu düşünüyoruz. Bir din görevlisinin anamuhalefet partisi genel başkanını eleştirmesi, hiçbir hukuk devletinde ve laik bir ülkede söz konusu olamayacağı gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nde de olamaz. Bu konuda Diyanet İşleri’nden ve İzmir Müftülüğü’nden acil açıklama bekliyoruz ve CHP İzmir İl Başkanlığı olarak bu olayın peşini bırakmayacağımızı ifade ediyorum.”

Konuyla ilgili 26 Şubat Pazartesi günü müftülükten yazılı bilgi isteyeceklerini, gelmemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını belirten Yücel, "Konuyu Kemeraltı'ndaki duyarlı esnaf bize iletti. Bir diyanet görevlisinin camide siyaset yapması ne hukuk düzenimiz tarafından ne de toplum tarafından kabul edilemez. Yasal yollara başvuracağız. Yaptırım çeşitleri kanunlarda bellidir. Biz de, gerek idari anlamda gerek hukuki ve cezai anlamda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde gerekli başvuruları yapacağız" dedi. (DHA)

