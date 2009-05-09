CHP il başkanı cinnet getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Sabahattin Uçar, eşini öldürdükten sonra kendi yaşamına da son verdi.



İhbar üzerine 75. Yıl Mahallesi Anıl Sokak'taki apartmana gelen polis, bahçede CHP İl Başkanı Sabahattin Uçar'ın (54), merdivenlerde de eşi Hediye Uçar'ın (54) cesedini buldu.



Görgü tanıklarının, Sabahattin Uçar'ın önce eşini öldürdüğünü daha sonra da aynı tabancayı başına dayayarak intihar ettiğini söylediği belirtildi.



Serbest muhasebecilik ve sigorta acenteliği işiyle uğraşan Sabahattin Uçar'ın oğlu Serhat Uçar, annesi Hediye Uçar'ı, otomobille 75. Yıl Mahallesi Anıl Sokak'taki evlerine bıraktı.



Yakınları, Sabahattin Uçar ile eşi Hediye Uçar'ın bir yıldır ayrı yaşadıklarını, Hediye Uçar'ın İzmir'de kaldığını söyledi. Uçar çiftinin geçimsizlik nedeniyle sık sık tartıştıkları ve boşanma aşamasına geldikleri ifade edildi.



‘Neden ekonomik kriz olabilir’



Olaya ekonomik krizin de neden olabileceğini ifade eden CHP Kütahya İl İkinci Başkanı Ali Kaplan şunları söyledi:



“Henüz daha kesin olarak olayın sebebini bilmiyoruz, şoktayız. Malum en büyük ihtimal ülkemizdeki mali krizler. Ekonomik kriz insanları ticaret hayatında da aile hayatında da bunalıma sürüklüyor. Aile içindeki bu huzursuzluklar genellikle maddi sıkıntılardan meydana gelmektedir. Ülkemize gelen ve teğet geçmeyen mali kriz aile facialarına yol açabiliyor. İl başkanımız herkes gibi ticaret yapan bir insandı. Alacağı ve borçları olabilir. Çünkü durup dururken böyle bir durum yaşanmazdı. Aile içi bozuk durumları her ailede olduğu gibi olabilir. Bunun da sebebi mali krizlerdir. İnsanlar çocuklarına harçlık veremeyip, evlerine ekmek götüremediği zaman mutlaka aile içinde bunalımlar olur. Dün akşam partide il başkanı ve eşiyle birlikte oturduk. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. İkisinin de davranışı bize normal geldi. Bir şüphe duymadık. Bu olay, aniden gelen bir bunalımın sonucu diye düşünüyorum. Ben, il başkanımızın eşi ile birlikte aynı evde kaldığını biliyorum. Aralarında ufak tefek kırgınlık olmuş olabilir. Bunu bilmiyorum. Olayda kullanılan tabanca il başkanının kendi ruhsatlı silahı.''

