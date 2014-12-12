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CHP: İktidar baskısı yüzünden reklam şirketleri 17 Aralık'la ilgili bilboardlarımızı asmıyor

'Size 24 saat süre veriyorum, gerekirse ayaklı bilboard oluruz'

12 Aralık 2014 15:23

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "İktidar baskısı yüzünden reklam şirketleri 17 Aralık ile ilgili bilboardlarımızı asmıyor" dedi. 

Tekin, MYK toplantısı bitiminde önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin'in açıklamalarının satır başları şöyle: 

İmar yasasını AVM yasasını konuşmak için kim olursa olsun bir AKP'li arkadaşımızı davet ediyorum.

Şimdi utanmadan Alman modeli tartışılıyor. Gelin Alman yasalarının tamamını uygulayalım. Alman yasalarını uygulasanız parlamentonun yarısını tutuklarsınız.

İktidar baskısı yüzünden reklam şirketleri 17 Aralık ile ilgili bilboardlarımızı asmıyor. Size 24 saat süre veriyorum. O zaman CHP çaresiz değildir, ayaklı bilboard oluruz.

Sayın Başbakan sayın cumhurbaşkanı herhangi bir şehire gittiğinde beraberinde binlerce polisle gidiyor. Burada 50 bin polis var, güvenebileceği hiçbir polis yok mu?. Cumhurbaşkanı başbakan güvenemiyorsa, bu polise vatandaş nasıl güvenecek.

Siz ilk mücahittiniz ama müteahhitlik döneminizi dinle kapatamazsınız.

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