CHP, ikinci Politika Notu'nu çocuklar için hazırladı

T24- CHP’nin “Politika Notları” başlığı altında sürekli hale getirdiği uzman ekip çalışmalarının ikincisinde ilköğretim çağı çocuklarının eğitimi masaya yatırıldı. Çalışmayı açıklayan Genel Başkan Yardımcısı ve BYKP Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata, “İkili eğitimden tamgün eğitime geçilmeli, Kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk ile mücadelenin ana hedefi çocuklar olmalı ve hiçbir çocuk arkada bırakılmamalı” dedi. Türkiye’deki toplumsal eşitsizliklerin temelinde bireylerin doğum yeri ve annenin eğitim durumunun yattığına dikkat çeken Ayata, “AKP yönetimindeki Türkiye, çocuk yoksulluğu ile mücadele ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama konusunda on yılını kaybetmiştir” diye konuştu.

CHP’nin Politika Notları’nın ilk çalışması değiştirilen yapısı uluslararası bilim çevrelerinde de tartışmalara yol açan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) konusunda hazırlanmıştı.

CHP, 12 Haziran seçimleri öncesinde büyük ilgi gören raporlara ilişkin çalışmalarını "Politika Notu" adı altında kurumsallaştırdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Sencer Ayata, ilköğretim çağı çocuklarının eğitimi konusundaki ikinci "Politika Notu" çalışmasını anlattı.

Türkiye’deki toplumsal eşitsizliklerin temelinde bireylerin doğum yeri ve annenin eğitim durumunun yattığına dikkat çeken Ayata, “AKP yönetimindeki Türkiye, çocuk yoksulluğu ile mücadele ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama konusunda on yılını kaybetmiştir” diye konuştu.

CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata’nın açıkladığı “Politika Notları”nda konuyla ilgili olarak şu görüşlere yer verildi.

“Türkiye’deki toplumsal eşitsizliklerin temelinde bireylerin doğum yeri ve annenin eğitim durumu yatmaktadır. Bu doğrultuda, kuşaktan kuşağa aktarılan yoksulluk ile mücadelenin ana hedefi çocuklar olmalıdır.

AKP yönetimindeki Türkiye, çocuk yoksulluğu ile mücadele ve eğitimde fırsat eşitliği sağlama konusunda on yılını kaybetmiştir. CHP bu hedeflere ulaşmak için iki temel adım üzerinde durmaktadır. Bunlardan ilki, velilerden alınan katkı payının devlet tarafından üstlenilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. İkincisi ise, önemli eşitsizliklere yol açan ikili eğitimden tam gün eğitime geçilerek, yoksul öğrencilere okulda ücretsiz sıcak öğle yemeği sunulmasıdır.

CHP, sosyal adaleti ve insani gelişmeyi sağlayacak bu projelerin AKP tarafından ‘kaynak sorunu’ bahanesi ile göz ardı edilmesine izin vermemekte kararlıdır.

Kaynakların verimli kullanılması ile hiçbir çocuk geride bırakılmayacak, kalıcı toplumsal eşitsizliklerle mücadelede önemli bir adım atılmış olacaktır.”

CHP BYKP’nın hazırladığı Politika Notu’nun altını önemle çizdiği nokta, eğitimde temel anlayışın, devlet okullarının finansmanı ile işletmesinin devlet tarafından karşılanması ve yoksul kesimlerin yeterli hizmeti almalarının sağlanması olması gerektiğidir.

“Bugün Türkiye’de her dört çocuktan biri yoksuldur. Çocuklar için ayrılan kamu kaynakları aşırı derecede sınırlıdır. Çocuklara sunulan eğitim ve sağlık olanakları yetersizdir” denilen BYKP’nin Politika Notu’nda, ülkemize çok önemli yararlar sağlayacak ve daha hızlı kalkınmamıza neden olacak projelerin, ‘kaynak sorunu’ bahaneleriyle siyasetin gündeminden silinmek istendiği kaydedildi

Politika Notu’nda, “Katkı payların karşılanması ve sıcak öğle yemeğinin maliyeti, MEB bütçesinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki düzeye getirilmesi ile kolayca karşılanabilecektir. Bunun için AKP hükümeti’nin partizanca dağıttığı kentsel rantların sosyal hizmet için kullanılması veya 2B gibi uygulamalardan elde edilecek gelirlerin eğitime aktarılması yeterli olacaktır.

Bu derece yaşamsal öneme sahip bir konuda sorun kaynak yetersizliği değil, siyasi irade ve kararlılık eksikliğidir” denildi.



CHP Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’nun hazırladığı Hiçbir “Çocuk Arkada Bırakılmamalı” politika notunu incelemek için tıklayın…

