CHP, iki gün önce aday gösterdiği belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, parti meclisi kararıyla Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı ilan edilen Sultan Yeğen’in yerine Antalya İl Başkanı Devrim Kök’ü aday gösterdi. İl Başkanı Kök, kendisine henüz resmi bildirim olmadığını söyleyerek "Biz de öyle duyuyoruz" dedi.

Adaylığı 2 gün sürdü

Pazar günü CHP Parti Meclisi kararıyla başkan adayı ilan edilen İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Yeğen’in adaylığı ancak 2 gün sürdü. Yeğen’in yerine İl Başkanı Devrim Kök aday gösterildi. Yapılan görüşmeler sonucu istifa etmeyeceğini belirten Sultan Yeğen’i görevden almanın hukuki altyapısı tamamlanınca İl Başkanı Devrim Kök aday olarak belirlendi. İl Başkanı Devrim Kök, "Henüz resmi bir bildirim yok. Biz de öyle duyuyoruz" dedi.

Devrim Kök, Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Aralık mesai bitimine kadar istifa etme zorunluluğu bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Ben ve diğer il başkanı arkadaşlarım 29 Kasım günü istifa etti. İstifa Genel Merkez tarafından istendi. Bu genelde sigorta olarak tutulur. Ölüm, kalım gibi bir durum olursa o boşluğu il başkanıyla doldurmak için bir yöntemdir" diye konuştu.

CHP’nin Antalya’nın merkez ilçesi Muratpaşa’da Belediye Başkan adayı olarak mevcut başkan Süleyman Evcilmen yerine İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Yeğen’i göstermesi partililerin tepkisini çekmişti. Bir grup partili, il binası önünde toplanıp eylem yapmıştı.