CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: AK Parti ile koalisyondan yana değilim

CHP-AKP koalisyon ihtimalinin daha yüksek sesle konuşulması ile birlikte, CHP içinde, AKP ile olası bir koalisyona karşı sesler yükseldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP ile koalisyondan yana olmadığını belirterek, "AKP'li bir koalisyonun doğru olmadığını da düşünüyorum ama diğer siyasi partiler, muhalefet partileri de bu konudaki sorumluluğu almaktan yana değiller" dedi.

Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran seçimleri sonrasında halkın bir karar verdiğini belirterek, halkın "AK Parti'nin dinlenmesini istediğini", muhalefet partilerine de sandıktan bir uzlaşma çıktığını kaydetti.

Muhalefet partilerine çağrı yapan Ağbaba, "6 Haziran'da söylediklerimizin gerçekleşebilmesi, asgari müşterekte buluşabilmesi için bir çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki; bakın 3 siyasi partinin söyledikleri aslında çok farklı şeyler değil. 'Mazotu 1,5 lira yapacağız' diyoruz. Bu koalisyonun anlamı bu olmalı. Mazotun 1,5 lira olması, emekliye 2 maaş ikramiye verilmesi, taşeronun kaldırılması, asgari ücretin bin 500 lira yapılması gibi bütün siyasi partilerin ‘evet’ diyeceği vaatler vardır. Bunun gerçekleşmesi bile önemli. Şu anda bu ihtimal çok az gözüküyor. Hem MHP hem HDP'nin yaptığı açıklamalardan sonra çok az gözüküyor ama tekrar söylüyorum 6 Haziran'da söylediklerimizin hayata geçirilmesi için tarihi bir fırsat var önümüzde" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin kurulacak bir koalisyonun içinde olması durumunda seçim döneminde vaat ettikleri her şeyi gerçekleştireceklerini vurgulayan Ağbaba, şöyle devam etti: "Böyle bir şey olmayacaksa o koalisyonda yer almayacağımızı belirtmek istiyoruz. Yani emekliye 2 maaş ikramiye vereceğiz, asgari ücreti mutlaka bin 500 lira yapacağız, mazotu 1,5 lira yapacağız. Bu bizim 14 maddemizde de belirtiliyor. Bizim birinci önceliğimiz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan olması. Onu belirtmek istiyoruz. Koalisyon konusunda da geçtiğimiz günlerde ilkelerimizi açıkladık. 14 maddelik bir ilkemiz var. Bu ilkeleri siyasi partilerin önüne sunduk. Kamuoyunun takdirine sunduk. Koalisyon ilkelerini baştan açıklayan tek parti biziz. Tabi Salı gününden itibaren Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Hemen ardından hükümeti kurma görevi verilecek. İlk görev Davutoğlu'na verilecek. Ondan sonra gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz ama CHP'nin 14 maddelik ilkelerini kamuoyuna sunduğunu bu konuda net olan tek partinin CHP olduğunu belirtmek istiyorum."

Bir gazetecinin AK Parti ile koalisyonu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, Ağbaba, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakanlığı bizim öncelikli hedefimiz. Önümüzdeki hafta sanırım Davutoğlu gelecek, konuşacak ama bizim baştan beri söylediğimiz şeyler var. Örneğin yolsuzluklarla mücadele vaatlerimiz bizim önceliğimiz. Bu önceliği değerlendirmeleri gerekiyor herkesin. Bu konuda şahsen ben AKP ile koalisyondan yana olmadığımı söylemek istiyorum. AKP'li bir koalisyonun doğru olmadığını da düşünüyorum ama diğer siyasi partiler, muhalefet partileri de bu konudaki sorumluluğu almaktan yana değiller. Her şeye karşı 'hiç kimseyle olmayacağız' yönünde açıklamalarda bulunuyorlar. Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat var. Bu tarihi fırsatı herkesin değerlendirmesi gerekiyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17-25 Aralık ve MİT tırları konusunda rövanşist olmayacağız açıklamasını yapmış, Başbakan Ahmet Davutoğlu da bu açıklamaları çok olumlu bulduğunu söylemişti.