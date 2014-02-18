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Politika

CHP, HSYK için Anayasa değişikliği hazırladı

CHP, HSYK’nın mevcut yapısı sona ermesini Hâkimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Yargı Kurulu adıyla üç yeni kurulun oluşturulması önerdi

18 Şubat 2014 00:53

Hülya Karabağlı / Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu (HSYK) yeniden şekillendirmek üzere Anayasa Değişikliği teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Isparta eski Valisi, CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ile Anayasa Profesörü, CHP Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum tarafından hazırlanan Anayasa Değişikliği Teklifi ile HSYK’nın mevcut yapısı sona ererken; Hâkimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu ve Yüksek Yargı Kurulu adıyla üç yeni kurulun oluşturulması öngörülüyor;

Kurul, adlî ve idarî yargı hâkimlerini mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmakla görevlendiriliyor.

Adlî yargı savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmakla görevlendiriliyor.

7 Maddeden oluşan Anayasa Değişikliği teklifiyle ayrıca Anayasanın 138’nci maddesinin ikinci fıkrasında, 140’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında ve 159’uncu maddesinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

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