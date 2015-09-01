T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP heyetinin cezaevi ziyaretine Adalet Bakanlığı engeli

CHP heyeti MİT TIR'larına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan savcılar ve IŞİD'e üyelik iddiasıyla tutuklanan kadınlarla görüşmek istemişti

01 Eylül 2015 19:10

Adalet Bakanlığı, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetinin MİT tırlarını soruşturan savcılar, ‘IŞİD üyeliği’ iddiasıyla tutuklu kadınlar ve Malatya Cezaevinde şiddete uğradıkları ı iddia edilen tutuklularla görüşmesine izin vermedi. Ağbaba yazılı açıklamasında, “Bu ziyaretleri yapmak bizim yasal hakkımız olmasına rağmen Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan kişi bizim hakkımızı hukukumuzu görmezden geliyor” dedi.

 Veli Ağbaba’nın yazılı açıklaması şöyle:

Daha önce de Cezaevi Komisyonu olarak her kesimden insanı ziyaret ederek durumlarını kamuoyu ile paylaşıyorduk. Bugüne kadar yüze yakın cezaevi ziyareti gerçekleştirdik. Bugün de farklı kesimlerden insanları ziyaret ederek durumlarını gözlemlemek ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ancak defalarca talepte bulunmamıza ve son olarak yazılarımıza olumlu veya olumsuz cevap verilmesini istememize rağmen 'sözde bağımsız' bakan tarafından taleplerimize dönüş bile yapılmıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler seçilmiş milletvekiliyiz. O ise bir memurdur. Bugün geçici olarak seçim hükümetinde bakan olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Halkın oyuyla seçilmiş milletvekilleri olarak bizim faaliyetlerimize engel getirmeye hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu ziyaretleri yapmak bizim yasal hakkımız olmasına rağmen Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan kişi bizim hakkımızı hukukumuzu görmezden geliyor. Burada sormamız gereken soru acaba bakan cezaevlerinde neyi gizlemeye çalışıyor, neden çekiniyor? Daha önce Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü yaptığı için cezaevlerinin içler acısı durumunu bildiğini ve gizlemeye çalıştığını düşünüyoruz. Bu da bize gelen işkence ve kötü muameleye ilişkin şikayet mektuplarını daha net açıklıyor.

 

ETİKETLER

cezaevihapishanetutukluchp heyetiveli ağbaba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24