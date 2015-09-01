CHP heyetinin cezaevi ziyaretine Adalet Bakanlığı engeli

Adalet Bakanlığı, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki CHP heyetinin MİT tırlarını soruşturan savcılar, ‘IŞİD üyeliği’ iddiasıyla tutuklu kadınlar ve Malatya Cezaevinde şiddete uğradıkları ı iddia edilen tutuklularla görüşmesine izin vermedi. Ağbaba yazılı açıklamasında, “Bu ziyaretleri yapmak bizim yasal hakkımız olmasına rağmen Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan kişi bizim hakkımızı hukukumuzu görmezden geliyor” dedi.

Veli Ağbaba’nın yazılı açıklaması şöyle:

Daha önce de Cezaevi Komisyonu olarak her kesimden insanı ziyaret ederek durumlarını kamuoyu ile paylaşıyorduk. Bugüne kadar yüze yakın cezaevi ziyareti gerçekleştirdik. Bugün de farklı kesimlerden insanları ziyaret ederek durumlarını gözlemlemek ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Ancak defalarca talepte bulunmamıza ve son olarak yazılarımıza olumlu veya olumsuz cevap verilmesini istememize rağmen 'sözde bağımsız' bakan tarafından taleplerimize dönüş bile yapılmıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bizler seçilmiş milletvekiliyiz. O ise bir memurdur. Bugün geçici olarak seçim hükümetinde bakan olması bizim için bir anlam ifade etmiyor. Halkın oyuyla seçilmiş milletvekilleri olarak bizim faaliyetlerimize engel getirmeye hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Bu ziyaretleri yapmak bizim yasal hakkımız olmasına rağmen Adalet Bakanlığı koltuğunda oturan kişi bizim hakkımızı hukukumuzu görmezden geliyor. Burada sormamız gereken soru acaba bakan cezaevlerinde neyi gizlemeye çalışıyor, neden çekiniyor? Daha önce Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü yaptığı için cezaevlerinin içler acısı durumunu bildiğini ve gizlemeye çalıştığını düşünüyoruz. Bu da bize gelen işkence ve kötü muameleye ilişkin şikayet mektuplarını daha net açıklıyor.