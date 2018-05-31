CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

24 Haziran seçimlerine yönelik çalışma yapmak için Yunanistan'a geçmek isteyen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye eşlik eden milletvekili ve gazetecilere izin verilmedi. Muharrem İnce Gümülcine'ye geçerken CHP heyetinin Bulgaristan'ın Kırcaali kentine geçeceği belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bugün Yunanistan'da Gümülcine'de temaslarda bulunuyor.



İnce ile birlikte Yunanistan'a gitmek isteyen aralarında milletvekillerinde bulunduğu 10 kişili CHP heyeti ile gazetecilere izin verilmedi.

NTV'den Burak Özcan'ın aktardığına göre, İnce'nin geçişine izin veren Yunan makamları, heyette yer alan milletvekilleri, belediye başkanları ve gazetecilerin pasaportlarını topladı. Yetkililer, delegasyon olarak gelinmesi nedeniyle Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na başvuru yapılması gerektiğini belirtti.

İnce ile Gümülcine'ye geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, yaşananlara ilişkin T24 şu değerlendirmeyi yaptı:

"Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nı aradık. Sitemimizi belirtik, biz öncü gruptuk arkamızdan gelen bir kısım milletvekili ve gazeteci arkadaşlarımızı sınırdan almamışlar. Onlar Bulgaristan Kırcaali'den bize katılacaklar."

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, "Biz siyaset yapmaya değil ziyarete gidiyorduk. Ona rağmen Yunanistan izin vermedi" ifadelerini kullandı.