CHP heyeti: Ülkeyi kan gölüne çevirdiler, derhal istifa etmeliler!

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında olduğu CHP heyeti sabah saatlerinde silahlı saldırının gerçekleştiği Reina'nın önüne karanfil bıraktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, CHP heyeti adına açıklama yapan Canpolat, "Ülkeyi kan gölüne çevirenler derhal istifa etmeliler" dedi.

Reina’nın önünde güvenlik önlemi alan polis CHP'lilerin karanfil bırakmasına izin vermedi. Kısa süreli arbede yaşandı.

Yaşanan tartışmalar sonunda sadece CHP İl Başkanı ve milletvekillerinin bulunduğu gruba izin verdi.

CHP heyetinin ayrılmasından sonra Reina'nın bulunduğu cadde trafiğe açıldı.

Basın mensupları saldırının gerçekleştiği gece kulübünü yakından görüntüledi.

Brandayla çevrilen Reina'nın önünde polis ekipleri nöbet tutmaya devam ediyor.

Silah saldırıyı gerçekleştiren şahıs hâlâ yakanalamadı.