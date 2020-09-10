CHP heyeti tedbir amaçlı uyutulan Muhittin Böcek'i ziyaret etti: Her şey kontrol altında, iyiye gidiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile CHP Antalya milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili, Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar nedeniyle doktorları tarafından tedbir amaçlı uyutulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü hastaneye ziyarette bulundu. Böcek'in sağlık durumu hakkında doktorlarından bilgi alan Seyit Torun, “Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor” dedi.

Hastane önünde CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Cavit Arı, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP İl Başkanı Nusret Bayar ve çok sayıda partili ile büyükşehir belediyesi yöneticileri de yer aldı.

"İki gün öncesine göre daha iyi"

Hastanede doktorlar ve Muhittin Böcek'in ailesiyle de görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hastane çıkışında açıklamada bulundu. Şu anda her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen Torun, “Gerekli her türlü tedavi uygulanıyor ve tedavisi de iyiye gidiyor. İki gün öncesine göre şimdi çok daha iyi. Görüştüğümüz bütün doktorlarımız acilden, yoğun bakımdan tüm doktorlarımıza kadar sürecin iyiye gittiğine doğru ifadede bulundular. Zannediyorum, inşallah en kısa sürede atlatacak" dedi.

"Sayın başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar ahlaksızca"

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in kendi döneminde yapılan hizmet kıyası paylaşımları ardından gerçekleştirilen spekülasyonlara da değinen Torun, “Hiçbiri doğru değil, sayın başkanımızın sağlığı üzerinden yapılan spekülasyonlar son derece yanlış, ahlaksızca da bir davranış. Sayın başkanımız şu anda kontrol altında, her şey iyiye gidiyor. Biz de şimdi girince moral bulduk, çok mutlu olduk. Daha önce gelmeden de belli bilgileri de alıyorduk ama burada doktorların ağzından birinci ağızdan da bilgi alınca çok daha mutlu olduk" dedi.

Torun, bundan sonra Büyükşehir Belediyesi basın biriminden her gün saat 12.00'de açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi. (DHA)