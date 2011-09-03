-CHP heyeti Suriye'ye gidiyor ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu'nun başkanlığındaki CHP heyetinin yarın Suriye'ye gideceği bildirildi. CHP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de yaşanan olayların mahiyeti ve nedenleri hakkında birinci elden bilgi edinmek amacıyla Loğoğlu başkanlığında, CHP milletvekilleri Aytuğ Atıcı, Mehmet Ali Edipoğlu, Refik Eryılmaz ve Ali Serindağ'dan oluşan heyetin, 4-6 Eylül tarihlerinde Suriye'yi ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, ''CHP Heyeti, Suriye'nin önde gelen kentlerinde gözlem ve temaslarda bulunacak, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Halep Başkonsolosluğunu ziyaret ederek bilgi alacak ve dönüşte hazırlayacağı raporu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak'' bilgisine yer verildi.