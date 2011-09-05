-CHP heyeti Suriye'de ŞAM (A.A) - 05.09.2011 - CHP'den bir heyet bugün Suriye'de, yaşanan olaylarla ilgili incelemelerde bulundu. Suriye'nin Resmi Haber Ajansı SANA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu başkanlığındaki heyet Suriye'nin Akdeniz kıyısında bulunan kenti Lazkiye'de vali eşliğinde incelemelerde bulunduğu, daha sonra heyetin başkent Şam'a geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Beşar Esad ve Halk Meclisi Başkanı Mahmut El Abraş tarafından kabul edilen heyet başkanı Loğoğlu, Suriye'nin istikrarı ve güvenliğinin Türkiye ve bölge ülkeleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, Suriye'nin bağımsızlığına, halk ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini söyledi. Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu başkanlığındaki heyette, Hatay milletvekilleri Mehmet Ali Edipoblu ve Refik Eryılmaz, Mersin milletvekili Aytuğ Atıcı ve Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ yer aldı. Heyetin Hama ve Humus kentlerinde incelemede bulunduktan sonra Halep'e giderek, oradan Türkiye'ye döneceği belirtildi.