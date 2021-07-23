CHP heyeti sel felaketinin yaşandığı Artvin'de: Tablo çok vahim, el birliğiyle vatandaşlarımızın yarasını saracağız

Rize ve Artvin’i vuran sel felaketinin ardından CHP heyeti bölgeye gitti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Artvin’in Arhavi ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından “Tablo çok vahim... El birliği ile imece usulü vatandaşlarımızın yarasını saracağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Artvin İl Başkanı Ahmet Biber, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve CHP PM üyesi Sevgi Kılıç, Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu ile birlikte selin etkili olduğu Boğaziçi Mahallesi'nde incelemeler yaptı, vatandaşları dinledi.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Boğaziçi Mahallesi’nde bine yakın aracın, 200 civarında işyeri ve bodrum katların su altında kaldığı belirtildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde de iki ev ile belediyenin hayvan barınağını su bastı. Barınaktaki hayvanlar kurtarılırken bir asma köprü yıkıldı. Diğer mahallelerde de çok sayıda ev selden etkilendi. Bölgede belediye ve AFAD ekipleri, bodrum katlardaki ve mahallede biriken suyu tahliye etmeye çalışıyor. Daha sonar ise hasar tespit çalışmaları başlayacak.

CHP'li Torun: Afetin boyutları oldukça büyük

Arhavi’deki durumu yerinde görüp bilgiler alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şu açıklamayı yaptı:

“Arhavi’deyiz, gerçekten tablo çok vahim. Birçok işyerine bir, bir buçuk metreden fazla su girmiş. İşyerlerinin bu bölgede tamamına yakını çamur dolmuş. Alt kattaki evlerde aynı şekilde, evler kullanılmaz hale gelmiş. Afetin boyutları oldukça büyük gerçekten. İşte buradaki kotun düşük olması ve suyun tahliye edilecek giderlerinin yeterli olamayışından dolayı su, bu bölgede tamamen ciddi zarar vermiş, sel suyu. Ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz, vatandaşlarımızı ve bu afetten zarar gören hemşerilerimizi burada ziyaret ediyoruz."

"El birliğiyle yaraları saracağız"

"Tek tesellimiz can kaybının olmaması" diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer maddi zararları telafi edeceğiz. El birliği ile imece usulü vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Şu anda da sahayı tekrar gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi cana zarar gelmesin. Diğer türlü hasarların mutlaka telafisi gerçekleştirilecek. Şu anda diğer belediyelerimizde yoğun destek çabası içerisinde. Arhavi’mizin bu içinde bulunduğu olağanüstü durumu, olumsuzluğu giderebilmek için el birliği ile desteğimizi sürdüreceğiz. Tekrar geçmiş olsun, diliyorum. İnşallah daha beterinden Allah korusun. Dediğimiz gibi sahadayız, hiç merak etmeyin hiç kimse merak etmesin. Biz her zaman Belediye Başkanı’mızın ve Arhavi’mizin yanındayız."

Belediye Başkanı Kurdoğlu: Kısa süre içerisinde burayı ayağa kaldıracağız

Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurdoğlu da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sabaha karşı saat 03.00’te başlayan yağış, sabah 07.00 sıralarında en üst düzeye geldi. Toplamda dört vadiden 174 kilogram yağış almışız. Dolasıyla bu da kaya dolgu olan tahkimatı yırttı. Yırtınca da gördüğünüz gibi Boğaziçi mahallemizde yaklaşık 320 konut su altında kaldı. Bunların yarısı işyeri yarısı konut olarak kullanılmakta. İnşallah bu yaraları hep beraber saracağız. Elimizden geldiğince de kısa süre içerisinde burayı ayağa kaldıracağız."

"Canımızı zor kurtardık"

Sel mağduru vatandaşlar ise şunları söyledi:

Züleyha Meydan: Burada dört aileyiz, dört aile oturuyoruz. Buranın alt katında dört aile yok. Hepimiz mağduruz. Her şeye ihtiyacımız var. Bakın değişecek elbisem bile yok. Her şeyden yardım istiyorum. Bütün evimizi sel aldı, hepsini. Aniden geldi, kapımızdan girdi içeri biz canımızı zor kurtardık.

Ayten Dalmış: Böyle bir tane bile kullanılacak hiçbir şey yok. Allah devletimize zeval vermesin, devletimizden bekliyoruz yardım. Çok hasar var, kullanılacak hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Biz devletimizden yardım bekliyoruz.

Selma Kekeva: Can kaybımızın olmadığından dolayı tabii ki de mutluyuz ama böyle bir afetlerden dolayı çok üzüldük. Canımız sağ olsun, diyoruz ama felaketler bizim arkamızda olmasın. Kimseye de böyle bir şey olmasın. Arabamız da dükkanımızın malları da her şeyimiz gitti.