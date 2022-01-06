CHP heyeti, Sayıştay Başkanı Metin Yener ile görüşecek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki CHP heyeti bugün saat 18:00'de Sayıştay Başkanı Metin Yener ile görüşecek. CHP, Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini isteyecek.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynak aktarımının neredeyse tamamını Cumhur İttifakı belediyelerine yaptığını savunan CHP, daha önce birliğin başkanı Fatma Şahin ve yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li belediye başkanları da birliğin toplantılara katılmama kararı aldı.

Meclis İçişleri Komisyonu'nun toplanması için 3'te 1 üyenin imzasını alan CHP buradan da sonuç alamayınca Sayıştay Başkanı Metin Yener'den randevu istedi. Görüşme bugün 18:00'de gerçekleşecek. CHP heyeti Yener'den Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesini talep edilecek.

CHP heyeti yine bir sonuç alınamaması halinde Sayıştay denetiminin gerçekleşmesi için bu kez Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan randevu alıp, onun devreye girmesini isteyecek.