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CHP heyeti, orman yangını nedeniyle Tunceli'ye gidiyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı

28 Ağustos 2021 16:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba önderliğindeki heyetin orman yangını nedeniyle Tunceli'ye gönderildiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yangınlarla mücadelede ve sonrasında ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Belediyelerimiz tüm gücüyle Tunceli halkının ve Sayın Başkan Fatih Maçoğlu'nun yanında olacak." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamada da Ağbaba başkanlığındaki heyetin milletvekilleri Burhanettin Bulut, Orhan Sümer ve Polat Şaroğlu'ndan oluştuğu, heyetin yarın sabahtan itibaren yangın bölgesinde incelemelerde bulunacağı belirtildi.

 
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