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CHP heyeti Mısır'da Erdoğan'a yapılan eleştirileri kabul etmedi

CHP heyeti Mısır'da yaptığı görüşmeler esnasında Başbakan'a yönelik eleştirileri uygun bir üslûp ile kabul edemeyeceklerini dile getirdi

12 Eylül 2013 12:01

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ve İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Mısır temasları çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden oluşan İstiklal Akımı'yla gerçekleştirdikleri görüşmede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik eleştirileri kabul etmedi.

İstiklal Akımı'nın Kahire'deki genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede CHP heyetinin, hareket temsilcilerinin Başbakan Erdoğan'a yönelik eleştirilerini, "Biz burada sizin tüm siyasetçilerinize saygıyla yaklaşıyoruz. Sizden de Türkiye 'nin başbakanına saygı göstermenizi bekleriz" sözleriyle yanıtladığını söyledi.

CHP heyetinin Mısır makamlarının daveti üzerine planladıkları iki günlük ziyaret, heyetin yarın sabah İstanbul'a dönmesiyle sona erecek.

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