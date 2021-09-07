CHP heyeti, Irak Türkmen Cephesi'yle görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP heyeti, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile görüştü. Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunların ele alındı görüşmede; CHP'nin, haklarını korumak için Irak Türkmenlerine her türlü desteği sunacağı iletildi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyet, Kuzey Irak ziyaretinin ikinci gününde Erbil'in Kerkük'e geçti. Heyet Başkanı Salıcı'ya, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti.

Heyet, Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan'la bir araya geldi. CHP'den yapılan açıklamada göre; görüşmede Irak Türkmenlerinin yaşadığı sorunlar ele alındı. CHP'nin, haklarını korumak için Irak Türkmenlerine her türlü desteği sunacağı aktarıldı.

Heyet, bugün Erbil'de Bölgesel Yönetim Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü. Görüşmede, "Bu ziyaretin yeni bir başlangıç olduğu" vurgulanmış ve CHP'nin iktidara geldiğinde kurmayı planladığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) hakkında bilgi verilmişti.