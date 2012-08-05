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Politika

CHP heyeti Hakkari'ye gitti

CHP heyeti Hakkari Valisi, Emniyet Müdürü ve askeri yetkililerden de bilgi aldı

05 Ağustos 2012 03:26

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP'nin Şemdinli'de yaşananları öğrenmek için oluşturduğu 5 kişilik milletvekili heyeti bugün öğleden sonra Hakkari'ye geldi. Vatandaşlar, "ölüm istemiyoruz", "terör istemiyoruz" derken işsisizlik ve yoksulluktan yakındı. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Belenli, CHP heyetine, vatandaşın asimilasyon korkusunu anlattı. Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, "Hakkarili vatandaşımızın, asimilasyon tedirginliği anlatıldı. 'Devlet, ana dilimizi örf ve adetleriimizi unutturmak istiyor' diye algı taşıdıklarını öğrendik. Bizim için şaşırtıcı oldu" dedi.

Hakkari sokaklarında herkesi dinleyen CHP heyetinden en çok yoksulluk ve işsizlikten yakınıldı.  Devletin kendilerine sahip çıkmasını isteyen vatandaşlar, AKP'li milletvekilerinden şikâyetçi oldu.

CHP heyeti Hakkari Valisi, Emniyet Müdürü ve askeri yetkililerden de bilgi aldı. Şemdinli'de olaylar 23 Temmuz günü başladı. PKK, yol kesiyor ve vatandaşları rehin alıyor. Çatışmalar o günden beri devam ediyor. CHP'li Şeker, T24'e "Şemdinli'ye geçebilecek misiniz" sorusuna "Evet, yarın orada olacağız" yanıtını verdi. Hakkari'de ilk göze çarpan şeyin yoksulluk olduğuna dikkat çeken Şeker, "Her taraf  fakirlik kokuyor. Burası herhangi bir ilden 50 yıl geride."

İnceleme  heyetinde, İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Ordu Milletvekili İdris Yıldız, Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker bulunuyor.

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