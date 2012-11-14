CHP heyeti gazeteci Cüneyt Ünal'ı almak için Suriye'ye mi gidiyor?

CHP heyetinin, yaklaşık üç ay önce kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal’ı teslim almak için önümüzdeki günlerde Suriye’ye gideceği iddia edildi.

ntvmsbc'de yer alan habere göre; CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz öncülüğünde bir grup CHP'li ve STK temsilcileri, Şam'da olduğunu öğrendikleri Cüneyt Ünal'ı teslim alacaklarını öne sürdü.

Bir televizyon kanalına konuşan Eryılmaz, “Birkaç gün içinde Şam'a gideceğiz. Bize iletilen bilgi, Cüneyt Ünal’ın Şam'da olduğu yönünde. Konuşmadık ama yetkililer teslim edebileceklerini söyledi. Barışa katkıda bulunmak için girişimimiz oldu” dedi.

Daha önce de Suriye’ye giden CHP heyeti, Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmüştü.

Esad’ın Cüneyt Ünal’ın kaçırıldığından haberi olmadığı öne sürülmüştü. Yetkililere talimat veren Esad’ın söz konusu gazetecinin serbest bırakılmasını istediği ifade edilmişti.