T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP heyeti gazeteci Cüneyt Ünal'ı almak için Suriye'ye mi gidiyor?

CHP heyeti, Suriye'de çalışırken kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal için Suriye'ye gidecek

14 Kasım 2012 16:54

CHP heyetinin, yaklaşık üç ay önce kaçırılan Türk gazeteci Cüneyt Ünal’ı teslim almak için önümüzdeki günlerde Suriye’ye gideceği iddia edildi.

ntvmsbc'de yer alan habere göre; CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz öncülüğünde bir grup CHP'li ve STK temsilcileri, Şam'da olduğunu öğrendikleri Cüneyt Ünal'ı teslim alacaklarını öne sürdü.
 
Bir televizyon kanalına konuşan Eryılmaz, “Birkaç gün içinde Şam'a gideceğiz. Bize iletilen bilgi, Cüneyt Ünal’ın Şam'da olduğu yönünde. Konuşmadık ama yetkililer teslim edebileceklerini söyledi. Barışa katkıda bulunmak için girişimimiz oldu” dedi.
 
Daha önce de Suriye’ye giden CHP heyeti, Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüşmüştü.
 
Esad’ın Cüneyt Ünal’ın kaçırıldığından haberi olmadığı öne sürülmüştü. Yetkililere talimat veren Esad’ın söz konusu gazetecinin serbest bırakılmasını istediği ifade edilmişti.
 

ETİKETLER

Cüneyt Ünalsuriyetürkiyechpankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24