-CHP heyeti Erzurum'da ERZURUM (A.A) - 03.10.2011 - Erzurum'un Tortum ilçesinde yapımı süren Hidroelektrik Santraline (HES) yönelik yöre sakinlerinin yaptığı eylemlere destek amaçlı kente gelen ve aralarında CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan'ın da bulunduğu kadınlardan oluşan heyet, ilçede incelemede bulundu. Tamaylıgil, il başkanlığında düzenlenen toplantıda, dünyadaki direnişin kadınlar tarafından başlatıldığını anımsatarak, ''Hidroelektrik Santrallerinin yapım sürecinin neler getirip aslında temelde neleri alıp götürdüğünü beraber paylaşmak için buradayız'' dedi. Partilerine mensup diğer kadın milletvekillerinin de Batman ve Siirt'te terör saldırıları sonucu hayatını kaybeden kadınların aileleriyle buluşacaklarını ifade eden Tamaylıgil, Tortum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla HES eylemlerine katılması yasaklanan Leyla Yalçınkaya'nın mağdur durumda olduğunu savundu. CHP Grup Başkanvekili Tarhan da Erzurum'da bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Yeniden Erzurum'dayım. Suyunu içtiğim, ekmeğini yediğim Erzurum'da...Yıllar önce burada çalışmıştım. Oğlumu bana armağan eden Erzurum...Dadaş benim oğlum, burada doğdu Alaz. 'Erzurumlu' diye seslenirler ona. O yüzden çok mutluyum. Milli mücadelenin simgesi, direnişin simgesi Erzurum'da olmaktan mutluyum. Burada direnişin simgesi kadınlar var Erzurum'da. Biz onların torunlarıyız. Bağbaşı'ndaki kadınlar onların torunları. Bu mücadelenin parçası olmaktan onur duyuyorum.'' Tarhan, HES inşaatlarıyla Erzurum ve yöre insanlarının varlıklarını yitireceğini öne sürerek, Tortum Şelalesi ve Yıkıklar beldesinin HES'lerle yok olma ihtimaliyle karşı karşıya geldiğini ileri sürdü. -HES gezisi- Tamaylıgil ve beraberindekiler, daha sonra CHP'ye ait otobüsle HES inşaatı süren Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı beldesine geldi. Özellikle kadınların yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan CHP heyeti daha sonra HES oturma eyleminde güvenlik güçlerince yaralandığı ileri sürülen 86 yaşındaki Nafiye Uslu ve Tortum Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararla HES eylemlerine katılması yasaklanan 17 yaşındaki Leyla Yalçınkaya ile yakından ilgilendiler. Yöre sakinlerinden Ersin Çakır, CHP'li vekillerin kendilerine destek verdiği için mutlu olduğunu belirterek, şiir okudu. Çakır ayrıca İstiklal Marşı'nın bir kıtasını da Bağbaşı beldesine uyarladı. CHP Grup Başkanvekili Tarhan, yöre sakinlerinin ağır baskı koşulları altında bulunduğunu iddia ederek, şöyle dedi: ''5 aylık bir tutukluluk süresinden bahsediyorlar. Orantısız güç kullanan bir kolluk gücünden bahsediyorlar. Bunların hepsinin hukuksal olarak hukukun egemen olduğu bir ülkede çözümü mümkündür. Ancak bugün bu ülkede hukukun egemen olup olmadığı konusunda ciddi kuşkularımız var. Buna rağmen gerek moral ve gerekse hukuksal anlamda sizlere sonuna kadar burada olan bütün CHP'li milletvekili arkadaşlarımla birlikte her türlü desteği sağlamaya hazırız.'' CHP Genel Sekreteri Tamaylıgil de kadınların da yer aldığı HES oturma eylemlerini anımsatarak, şöyle konuştu: ''Bence tüm Türkiye'ye örnek olan büyük bir mücadelenin kadınlarının elini öpmeye geldik. Çünkü onlar eşleri, çocukları, yöreleri ve yarınları için 'dur' dediler. Bu 'dur' deme karşısında hak etmedikleri şiddet ve buna benzer uygulamalarla karşı karşıya kaldılar. Annelerin eli öpülür. Vicdan ve vicdansızlık birarada değerlendirildiğinde vicdanı olmayanın insanlığı olamaz. Eğer insana hizmet, eğer sizi destekleyenlerde sesinizi duyma büyüklüğü bu ülkeyi yönetenler de varsa 86 yaşında darp edilen teyzenin gelip elini öpsünler, özür dilesinler. Çünkü bu yöre 'suyum' diyor.'' Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den istifa eden Bağbaşı Belde Belediye Başkanı Karabey Eroğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımsız olarak görevine devam ettiğini bildirdi. Eroğlu, HES'lerle ilgili oturma eylemleri sonucu Bağbaşı'nda çıkan olaylardan ötürü üzgün olduğunu, bu konuya bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Bu arada, CHP heyetinin gezisinde gazetecileri taşıyan otobüs, sanayi mevkisinde bir otomobille çarpıştı. CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur beraberindeki kadınlarla Tortum ilçesindeki bir çay bahçesinde bulunan meyve ağaçlarından elma topladı. Tamaylıgil ve beraberindekiler, HES inşaatı yapımı süren yerler ile Taş Cami olarak kullanılan Haho Manastırı'nı gezdi.