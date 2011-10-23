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Politika

CHP heyeti Erciş'de incelemelerde bulunacak ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 22:14

-CHP heyeti Erciş'de incelemelerde bulunacak ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Yaşanan deprem felaketi dolayısıyla oluşturulan CHP heyeti, Van'a gitti. CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı Başkanlığında Balıkesir milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, İzmir milletvekili Musa Çam, Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Muş İl Başkanı İsmail Adanur’dan oluşan CHP heyeti ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işık Kansu Erciş’e hareket etti.  CHP heyeti ve beraberlerindekiler başta Erciş olmak üzere depremden zarar gören yerlerde incelemeler yapıp ziyaretlerde bulunacak.

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