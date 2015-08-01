CHP heyeti Diyarbakır'da: HDP'nin kapatılması kabul edilemez

Güneydoğu’da tırmanan terör olaylarını araştırmak amacıyla CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin başkanlığında oluşturulan CHP heyeti gezisine Diyarbakır’dan başladı. Heyetin görüştüğü esnaf, çatışmaların sonlandırılmasına ve barışın gelmesini yönelik taleplerini iletti. Heyet adına açıklamalarda bulunan CHP’li Gürsel Tekin, “Barış ve kardeşlik ve yangını söndürmek için buradayız. HDP’nin kapatılmasını kabul etmemiz ise mümkün değil” diye konuştu.

Toplumsal barış için çalışacaklarını belirten Tekin “Türkiye’de nerede sorun varsa bu sorunlara kayıtsız kalmayıp yerinde inceleyen bir siyasi parti olarak geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugünde özellikle son günlerde yaşanan terör ve savaşın Türkiye’ye maliyetinin ne kadar yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. CHP olarak parlamentoda 350 milletvekili millet iradesiyle seçilmiş insanları kendilerine dert edinip ve sorunların kaynağının, sıkıntılarının nerede olduğunu araştıracak bir komisyonun oluşturulmasını isterdik. Ama ne yazık ki bu komisyon oluşturulamadı. Diyarbakır’dayız ve Diyarbakır’ın yanı sıra bölgede olup bitenler hakkında bilgiler alacağız” dedi.

‘HDP’nin kapatılması kabul edilemez’

HDP’nin kapatılmasına yönelik girişimleri de değerlendiren Gürsel Tekin, Türkiye’nin benzer süreçlerde 1980′li 1990′lı yıllarda da geçtiğini hatırlatarak parti kapatılmasının tartışılmasının bile demokrasi ayıbı olduğunu söyledi. Tekin “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir ve CHP olarak elbette bunu sonuna kadar reddedeceğiz. Böyle bir şeyin parlamentoya gelmesini kabul etmek bile mümkün değildir” dedi.