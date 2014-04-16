CHP: Hatay'da katı atık aracına jandarma neden eskortluk yaptı?

Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak gecesi ihbar üzerine durdurulan ve devlet kurumları arasında “krize” yol açan “şüpheli TIR” olayının ardından, merkez ilçe Antakya’da 10 Nisan’da kentte “jandarma korumalı” katı atık TIR’ı şüphe uyandırdı.

Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’ın haberine göre, konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Ankakya’da İskenderun yönüne giden Ankara plakalı ve üzerinde “Katı Atık Birlikleri”ne ait olduğu yazılı bir TIR’a 2 jandarma eskortunun eşlik etmesinin son derece dikkat çekici olduğunu belirterek birliğin bütün taşımaları kendi araçlarıyla yaptığını ve “atık maddeye zarar gelir” düşüncesiyle de eskortlu koruma istemediğini söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Hatay’daki yeni bir “şüpheli TIR” olayını Meclis gündemine taşıdı. 10 Nisan günü saat 14.50’de Antakya yönünden İskenderun’a giden araç ve dorse plakası farklı bir TIR’ın şüphe uyandırdığını ifade etti. TIR’ın araç plakasının 06 DU 8963 plakalı, dorse plakasının ise 31 KEA 71 (Hatay plakası) olduğu bilgisini aldıklarını belirten Dudu, TIR’ın üzerinde “Hatay Valiliği İskenderun Katı Atık Birliği’ne ait görevli araç” yazısı bulunduğunu ifade etti. Katı atık birliklerinin askeri alanların katı atıkları dahil, herhangi bir şey taşıyacakları zaman kendileine haber verilmesinden sonra, birliğin kendi araç ve olanaklarıyla taşıma yaptığına işaret eden Dudu, “Üstelik taşımaların hiçbirinde taşınacak atık maddeye zarar gelmesin, düşüncesi ile asker ya da polis eskortu yaptırmamaktadırlar” görüşünü dile getirdi. TIR’ın şüphe çekmesinin temel nedeninin de “jandarma eskortu”yla seyahat etmesinden kaynaklandığını belirten Dudu, yurttaşların, “kimyasal silah yapımında kullanılabilecek, kimyasal maddeler mevcut olabilir mi” şüphesi nedeniyle tedirginlik yaşandığını belirtti.

Bu olay üzerine Dudu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, söz konusu “atık” maddelerin nereden, ne zaman yüklendiği ve sonra nereye ve ne zaman boşaltıldığı konusunda bilgi istedi. TIR’ın taşıdığı “atık maddelerin” ne olduğu ve hangi özellikleri taşıdığı sorusuna da yanıt isteyen Dudu, ayrıca şu soruları yöneltti:

“Şimdiye kadar; atık birliklerine gönderilirken ya da atık birliklerinden nakil yapılırken askeri ya da mülki güvenlik güçlerinden herhangi bir güvenlik desteği sağlanmış mıdır? Eğer sağlandı ise bunun sebepleri nelerdir? Katı atık taşıyan bir TIR’a 2 jandarma aracının eskortluk yapmasının sebepleri nelerdir? Bölge halkının tedirgin olmasına sebep olan bu TIR’da ‘kimyasal silah’ yapımında kullanılabilecek, kimyasal maddeler mevcut olabilir mi? İlgili TIR konusunda bölge halkının bilgilendirilmesi ve kuşkularının ortadan kaldırılması amacıyla acilen neler yapmayı planlıyorsunuz?”