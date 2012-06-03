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Politika

CHP, Hatay ve Diyarbakır'da kongre yapamadı

CHP’de 15 Temmuz’da yapılması planlanan kurultay öncesi gözler il kongrelerine çevrildi

03 Haziran 2012 14:51

CHP’de, 81 ilden 55’i kongrelerini tamamladı. Ancak kongre süreçleri mahkemelik olan Hatay ve Diyarbakır’ın 15 Temmuz’a kadar tamamlayamama tehlikesi bulunuyor.

CHP’de 15 Temmuz’da yapılması planlanan kurultay öncesi gözler il kongrelerine çevrildi. 81 ilden dün itibariyle 55 ilin kongresi tamamlanırken 1100 (Ayrıca 135 milletvekili de doğal kurultay delegesi) kurultay delegesinden 744’ü belirlendi. 170 kurultay delegesi olan İstanbul ve 62 kurultay delegesi olan Ankara’da seçimler tamamlanırken 52 kurultay delegesi olan İzmir’de ve 22 kurultay delegesi olan Kocaeli’nde seçim bugün yapılacak. Haziran ayı sonuna kadar kongreleri henüz yapılmayan 26 ilin kongrelerinin de tamamlanması bekleniyor. Ancak Hatay ve Diyarbakır’da anlaşmazlıklar nedeniyle kongrelerin mahkemelik olması sıkıntısı yaşanıyor.

Kıvanç El'in Vatan gazetesindeki haberine göre; mahkemelik olan 2 ilin kurultayda temsil edilememe riski bulunuyor. CHP’de “Diyarbakırsız kurultay partiye zarar verir” yorumları da yapılıyor. Hatay’ın 20, Diyarbakır’ın 22 kurultay delegesi bulunuyor. Bu illerde delege seçimi yapılamazsa CHP büyük kurultayı 42 eksik delege ile toplanacak. Bu illerin temsilcilerinin büyük kurultaya yetişmesinin zorluğuna işaret edilirken, parti yönetimi Diyarbakır ve Hatay’ın temsil edilmediği bir kurultay yaşanmaması için büyük çaba harcıyor.

Bursa’da da il kongresinin kurultaya yetişmesinin zor olduğu ancak MYK tarafından yapılan son dakika hamlesiyle bu sorunun çözüldüğü ve kongrenin 17 Haziran’a konulduğu bildirildi.


Yerel seçime yeni kadro


Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, kurultaya 81 ilin de katılması için çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Sanıyorum bunu başaracağız. Hatay ve Diyarbakır’daki yargı süreçlerinde sona yaklaştık. Kongrelerdeki ikili - üçlü yarışlar CHP’ye ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik beklentinin büyüklüğünün de bir göstergesi. Önümüz açık çünkü tek umut olarak CHP kalmış durumda” dedi. Kurultayda yeni bir kadro ile CHP’nin yerel seçim hedefine doğru “koşacağını” belirten Matkap, “Bu yeni kadro CHP’yi yerel seçimlere taşıyacak. Kurultaydan sonra yenileşme gerekli. Ancak tecrübe de gerekli. Kadrolarla çok oynamamak da gerekir. Süleyman Demirel siyasetteki kadrolarını 40 yıl boyunca korudu, ülkeyi onlarla yönetti” diye konuştu.

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