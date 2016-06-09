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CHP, Hakan Fidan gelene kadar Güvenlik Komisyonu toplantılarına katılmayacak

CHP’li üyeler toplantıyı terk etti

09 Haziran 2016 21:54

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, komisyon toplantısını terk etti. CHP'li üyeler MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz komisyona gelip bilgi verinceye kadar toplantılara katılmayacak.

CHP'li üyeler Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, komisyona gelip bilgi verinceye kadar toplantılara katılmama kararı aldı.

CHP'li üyeler adına komisyona katılarak kararı açıklayan Komisyon CHP Grup Sözcüsü Engin Özkoç, İstanbul Fatih'teki polis cenazesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik planlı, organize saldırı ve kurşunlu tehdidin, bugüne kadar dile getirdikleri kaygılar ve talepler konusunda ne kadar haklı olduklarını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yaklaşık 4 aydır, ilgili iki bürokratın geleceği açıklandığı halde komisyon toplantısına katılmamasını protesto ettiklerini belirten Özkoç, "İstihbaratı denetleyecek tek güç biz varız. Ve biz halkın aklındaki, vicdanındaki soruları soracak, hesap isteyecek muhatapları, kendimize muhatap kılamıyoruz. Beyefendiler, komisyona gelinceye kadar biz komisyonda yokuz" dedi.

 

 

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