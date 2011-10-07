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Politika

CHP Hacıbektaş İlçe Yönetimi istifa etti NEVŞEHİR (A.A)

07 Ekim 2011 17:59

-CHP Hacıbektaş İlçe Yönetimi istifa etti NEVŞEHİR (A.A) - 07.10.2011 - CHP Hacıbektaş İlçe Başkanı Ali Eger ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. İlçe Başkanı Eger yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyeleri ile istifa dilekçelerini ve ilçe binasının anahtarını, İl Başkanı Bülent Dağdibi'ye teslim ettiklerini söyledi. Eger, ''istemedikleri bazı kişilerin partilerine üye olmalarını protesto için bu kararı aldıklarını'' belirtti. CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Dağdibi de istifa dilekçelerinin kendilerine ulaştığını bildirdi.

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