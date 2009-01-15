CHP, Güney'i konuşturan TRT'ye dava açıyor

Devlet televizyonunda Baykal'a ağır suçlama

TBMM gündemine taşındı

Arıtman: Akıl sağlığı yerinde olmama olasılığı yüksek



İşçi Partisi'nden protesto

Tuncay Güney’in devlet televizyonunda Deniz Baykal aleyhine konuşmasına CHP’den tepki yağdı. CHP, TRT’ye dava açacakCHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, Tuncay Güney’in konuk edildiği program nedeniyle TRT aleyhine dava açılacağını söyledi.Özyürek, yaptığı yazılı açıklamada, Tuncay Güney’in "Ergenekon" davası kapsamında 2001 yılında emniyetteki anlatımlarının televizyon kanallarında yayınlanmasını eleştirdi.Güney’e ait bantların "Ergenekon" iddianamesinde kullanıldığını, savcıların ve mahkemenin yeni bir bilgiye sahibi olmasının söz konusu olmadığını belirten Özyürek, şunları kaydetti:"Öyle ise bu bantlar niçin şimdi televizyonlarda yayınlanıyor? Amaç toplumu etkilemek.Ergenekon’da ortaya atılan suçlamalar Başbakan’ın çabalarına rağmen halka inandırıcı gelmedi. Şimdi bir meczubun kasetleri halka doğrudan yayınlanarak toplum etkilenmeye çalışılıyor. Yüze yakın kişi suçlanarak kişilik hakları çiğneniyor. TRT’den, kasetteki suçlamalara ek suçlamalar yayınlanıyor. AKP yandaşı bir gazeteci CHP ile ilgili soru soruyor ve meczup cevap veriyor. CHP’ye ağır suçlamalar yapılıyor. Böylece TRT suç işliyor. AKP’nin muhaliflerini hırpalamak için her yolu mübah sayan anlayışı bir kez daha TRT ekranlarından yayınlanıyor. Bu durum, ahlaken de siyaseten de hukuken de kabul edilemez. Avukatlar konuyu inceliyor. CHP olarak hakkımızı koruyacağız. TRT aleyhine dava açacağız."Özyürek, AKP’nin "Ergenekon" davasını kullanarak artan işsizliği ve yolsuzlukları örtmeye çalıştığını, Deniz Feneri davasını unutturmayı amaçladığını da ileri sürdü.CHP İzmir Milletvekilleri Ahmet Ersin, Tuncay Güney’in TRT’de canlı yayına çıkmasını TBMM gündemine taşıdı. Ersin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, TRT’nin, Ergenekon soruşturması kapsamında, polis ve jandarmanın kimlerin evlerine baskın yapacağını, silah ve mühimmat kazılarının yapılacağını, soruşturmayı yapan yetkililerden önce haber alarak naklen yayınlar yaptığını ifade ederek, devlet televizyonu TRT’nin, hazırlık soruşturmalarının gizliliğini ihlal ederek, suç işlediğini öne sürdü.Ersin, TRT’de yayımlanan programa Tuncay Güney’in katılımının sağlandığını belirterek, şu soruları yöneltti: "Gerek Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal eden, gerekse sapkın bir kişinin anamuhalefet partisine hakaret etmesine ve partinin genel başkanına iftira atmasına yol açan programlar yapan TRT yönetimi hakkında, idari ve cezai soruşturma başlatacak mısınız?TRT ile Ergenekon soruşturması yetkilileri ortak çalışma mı yürütüyorlar? Tarafsız olması gerekirken Hükümetin borazanı olduğu artık bilinen TRT, aynı zamanda Ergenekon’un da mı borazanı?"CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman da yaptığı yazılı açıklamada, Ergenekon soruşturmasının kilit ismi olduğu iddia edilen Tuncay Güney’in 2001’de İstanbul Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifadenin DVD’lerinin televizyonlarda yayımlanan bölümlerini, bir hekim olarak değerlendirdiğini ifade etti.Arıtman, Güney’in, akıl ve ruh sağlığının yerinde olmama olasılığının çok yüksek olduğunu tespit ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Logore hali içinde olan kişinin benzerlerini, hem de çok daha tutarlı görünen kurgular, hikayeler anlatanlarını, akıl hastanelerinde bolca görmek mümkündür ki bunlar genellikle şizoidlerdir.Tuncay Güney’in 2001’de alınan ifadesinin hukuki geçerliliği olabilmesi için mutlaka akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığını belirten resmi uzman raporunun alınmış olması gereklidir. Böyle bir ifade yoksa, bu ifadeler delil olarak kullanılamaz ve buna dayalı olarak onlarca kişi tutuklanarak dava açılamaz. Ülkemizdeki şizoidlerin anlattıklarıyla davalar açılabilseydi 70 milyonu tutuklamak gerekirdi."İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, TRT 2’de yayınlanan "Büyüteç" adlı programa Tuncay Güney’in bağlanmasıyla ilgili, "Kamu kurumu olan TRT’nin yöneticileri, bir kanun kaçağının iftira ve yalanlarına ekranlarını açarak suç işlemişlerdir" dedi. İP üyeleri, Tuncay Güney’in TRT ekranlarına çıkarılmasını TRT Genel Müdürlüğü önünde protesto etti.Özbey, burada yaptığı açıklamada, Tuncay Güney’in 8 yıldan bu yana gıyabi tutuklu ve kanun kaçağı olduğunu iddia etti.TRT ekranlarında, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerini savunmanın suç haline geldiğini öne süren Özbey, "Devletin televizyonu Atatürk Cumhuriyeti’ni vurmaktadır" diye konuştu. İP Genel Başkan Yardımcısı Özbey, Ergenekon "tertibinin" tek dayanağının Tuncay Güney’in kendisine öğretilen senaryoları aktarması olduğunu ileri sürerek, "Ergenekon soruşturması ve davanın temelinin Güney’in yalanları üzerine kurulu" olduğunu kaydetti. Özbey, "Kamu kurumu olan TRT’nin yöneticileri bir kanun kaçağının (Tuncay Güney) iftira ve yalanlarına ekranlarını açarak suç işlemişlerdir" dedi. Hasan Basri Özbey, yapılması gereken tek şeyin, Ergenekon soruşturmasına son verilmesi ve tüm yurtseverlerin derhal serbest bırakılması olduğunu sözlerine ekledi.