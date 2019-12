CHP: Gül yargılanmalı

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar uyarınca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yargılanması gerektiğini belirterek, "Anayasa'da cumhurbaşkanlarının, milletvekillerine tanınan yasama dokunulmazlığından yararlanacağına dair bir hüküm yok" dedi.





Okay, şunları söyledi: "Esasen, 1924 Anayasası'nın 41. maddesinin 17. maddeye yaptığı yollama

ile cumhurbaşkanları yasama dokunulmazlığından yararlanabilmekteydi. Ancak 1961 ve 1982 Anayasalarında böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Anayasamızın 105. maddesi ise 'cumhurbaşkanlarının cumhurbaşkanlığı süresi içerisinde işlemiş oldukları suçla ilgili nasıl yargılanabileceğine' dair bir düzenleme getirmektedir.



O haliyle cumhurbaşkanlarının yasama dokunulmazlığından yararlanacağına dair Anayasa'da ve yasalarda herhangi bir düzenleme olmadığı sürece, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Sincan Ağır Ceza Mahkemesinin kararı doğrultusunda yargılanması gerekecektir. Keza Sayın Cumhurbaşkanının böylesine bir düzenlemenin iddia varlığı karşısında bir an için düşünsek; görev süresi içinde bir adam öldürse yargılanmayacak mıdır? O nedenle Cumhurbaşkanı hakkında Sincan Ağır Ceza

Mahkemesinin verdiği karar yerindedir ve Sayın Cumhurbaşkanının yargılanmasını engelleyici bir düzenleme de bulunmamaktadır. Bu yönde yorumla, farklı sonuçlara ulaşmaya çalışmak da hukuki temelden yoksundur."