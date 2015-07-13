CHP: Güçlü hükümet profili için irade ve niyet ortaya kondu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, koalisyon müzakerelerinin ilk ayağı olan Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından açıklama yaptı. "Çözümsüzlüğün adresi olmayacağımızı söylemiştik" ifadesini kullanan Koç, görüşmede ele alınan konulara ilişkin "Türkiye’nin güçlü bir hükümet profiliyle önünde biriken iç ve dış sorunları çözmeye yönelik irade ve niyet kondu" dedi.

Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye’nin çözümsüz kalmaması için üzerine düşeni yapacağını, asla çözümsüzlüğün adresi olmayacağını hemen o gece ifade etmiştik.

Akan takvim içinde, değişik açıklamalar oldu ve geldiğimiz noktada bugünkü görüşmeden çıkan sonucu Sayın Başbakan özetledi.

Evet, burada bir usul ifade edelim. Bir, karşılıklı güven tesisi gerekiyor. Daha önceki uygulamalarda tanık olduğumuz aksaklıkların aşılması gerekiyor. Bu güvenin tesis edilmesi önemli.

Ortak bir çalışma yapma tespiti ortaya kondu. İrade kısmında, Türkiye’nin güçlü bir hükümet profiliyle önümüzdeki yılları göğüslemesi gerektiğinin her iki tarafça da altı çizildi.

Daha sonra ortak çalışma noktalarının tespitine dönük niyet ortaya kondu. Sayın Davutoğlu’nun cümlesiyle müzakere öncesi ön görüşme niteliğindeki toplantı özetlenmiş oluyor.

Detaylı değerlendirmeler yapmak mümkün ama bu çerçevede kalmamız gerekiyor.

İki parti arasında Sayın Ömer Çelik’le ben bu teması sürdürmeye gayret edeceğiz.

Bu bir ön görüşmeydi. Görevi kapsamında kendilerinden sonra en yüksek oyu alan CHP’yi bir ziyaret, bir çerçeve, usul, niyet ve irade konmasıydı. Müzakere öncesi ön görüşme diyebiliriz.

Hiçbir şey yarım günde olmuyor, 1 saatlik görüşmeyle tamamlanmıyor.

CHP’nin zaten koalisyonla ilgili pozisyonunu belirleyen, CHP’nin kendine özel çalışması da değil. 14 maddelik tespit tutanağı var. Bunlar içinde tüm parlamenter demokratik sistemlerde olduğu gibi yazılı. Özel bir bahis açılmadı. Bunları madde madde tartışma toplantısı değildi. Bir niyet, bir irade kondu. Türkiye’nin güçlü bir hükümet profiliyle önünde biriken iç ve dış sorunları çözmeye yönelik irade ve niyet kondu.

Ayrıtılar geliyor..