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Politika

CHP 4+4+4'ü protesto için meydanlara iniyor

CHP 4+4+4 eğitim sistemini protesto için Salı günkü grup toplantısını Ankara Tandoğan Meydanı'nda halkla yapacak.

22 Mart 2012 19:50

 

T24 - Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçen 4+4+4 tasarısının ardından CHP meydanlara iniyor. Ana muhalefet partisi salı günü yapılacak parti grubu toplantısını Tandoğan Meydanı'nda yapacak.
 
CHP, AK Parti'nin 12 yıllık zorunlu eğitim yasa teklifini Genel Kurul'a getirme kararlılığına karşı eylem başlatıyor.
 
Teklifin 27 Mart Salı günü başlayacak olan Genel Kurul görüşmeleri öncesinde CHP, protesto için grup toplantısını Tandoğan Meydanı'nda düzenleyecek. 
 
Grup toplantısı her hafta olduğu gibi saat 13:30'da başlayacak. 
 
Ama toplantı Tandoğan Meydanı'nda yapılacağından seçim mitinglerini aratmaması bekleniyor. 
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 4+4+4 teklifini protesto için atacakları adımları yarın İstanbul'da açıklayacaklarını söyledi. 
 
CHP'lilerin teklifin görüşüleceği Meclis Genel Kurul'u çalışmaları sırasında da eylem yapması bekleniyor. 

 

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