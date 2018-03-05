CHP grup toplantısı iptal edildi

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti meclis üyesi Yavuz Karan'ın cenaze törenine katılması nedeniyle salı günleri yapılan olağan grup toplantısının iptal edildiği duyuruldu.
CHP'den yapılan açıklamada, "6 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan CHP Grup Toplantısı, Genel Başkanın Parti Meclisi üyesi Yavuz Karan'ın cenaze törenine katılacağından dolayı yapılmayacaktır" denildi.
Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan (51), geçirdiği kalp krizi sonucu bugün hayatını kaybetti.
Karan, Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Kavaklı Rahman Camiinde cenaze töreni düzenlenecek. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Buradaki törenin ardından Karan, Akçaabat ilçesi'nde toprağa verilecek.