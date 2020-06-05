CHP grup toplantılarına başlıyor

CHP, Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır yapılmayan grup toplantılarına gelecek hafta başlıyor.
CHP Grup yönetiminden milletvekillerine gönderilen mesajda “9 Haziran Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sonrası ilk grup toplantısını gerçekleştireceği belirtilerek, “Sosyal mesafe kurallarına uyacağımız ve maske takacağımız toplantıya önemli mazereti olmayan milletvekillerimizin katılımı gereklidir” denildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ayrıca 9-10 Haziran günlerinde milletvekilleri ile gruplar halinde görüşme gerçekleştirecek.
Koronavirüsü tedbirleri kapsamında Meclis’te ziyaretçi yasağı uygulanıyor. CHP Grup toplantısına da CHP milletvekilleri ile danışmanlar katılabilecek.