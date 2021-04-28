CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Meclis'te torba yasaya ek madde koyup, emekli ikramiyesini 1500 lira olarak belirleyelim

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kararname' ile belirleyeceğini belirttiği emekli ikramiyesine ilişkin “İkramiye artışını kararnameyle düzenlemek hukuki dayanaktan yoksundur, yasayla düzenleme gerekir. Gelin bugün Meclis’te görüşülen torba yasaya bir ek madde koyalım. Emekli ikramiyesini, enflasyon farkıyla olması gerektiği tutarda, 1500 lira olarak belirleyelim” çağrısı yaptı.
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Emekli ikramiyesinin 1500 TL olması için yasal düzenlemesi gerektiğini bugün TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Özkoç şöyle konuştu:
“Dün Erdoğan ‘İkramiyeyi enflasyon oranında 100 lira artıyoruz’ dedi ve kararname çıkartacağını söyledi. Birincisi; böyle bir enflasyon oranı yok, yılık bazda bile enflasyon yüzde 16 civarında, emeklilerin hak ettiği iki yıllık süreci esas aldığımızda rakam 1500 liraya denk geliyor. Biz de iki hafta önce verdiğimiz kanun teklifinde bu tutarı önermiştik.
Pandemi günlerindeyiz, ağır bir kapanma sürecine giriyoruz, emeklilerimiz ekonomik olarak çok zor durumda, 1500 lira bayramda bir nebze onlara nefes aldıracaktır; hak ettikleri tutar da budur. İkramiyenin 1500 liraya çıkartılmasını, Meclis’te birlikte yasallaştırmamız mümkündür. Cumhurbaşkanının hatalı olduğu ikinci nokta da burasıdır. İkramiye artışı kanunla düzenlenir, bu alanda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlamak hukuki değildir, yasal dayanaktan da yoksundur.
Artışı Meclis’in belirlemesi, bunun yasallaşması gerekir. Sorumluluğumuzun gereğini hep birlikte yapmalıyız. Bugün torba kanuna bir ek maddeyle emeklilerimize 2 dinî bayramda 1500 lira ikramiye verilmesini yasallaştırmak bizim elimizdedir. Bunu yapmalıyız.”