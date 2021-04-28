CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Meclis'te torba yasaya ek madde koyup, emekli ikramiyesini 1500 lira olarak belirleyelim

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kararname' ile belirleyeceğini belirttiği emekli ikramiyesine ilişkin “İkramiye artışını kararnameyle düzenlemek hukuki dayanaktan yoksundur, yasayla düzenleme gerekir. Gelin bugün Meclis’te görüşülen torba yasaya bir ek madde koyalım. Emekli ikramiyesini, enflasyon farkıyla olması gerektiği tutarda, 1500 lira olarak belirleyelim” çağrısı yaptı.

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Emekli ikramiyesinin 1500 TL olması için yasal düzenlemesi gerektiğini bugün TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Özkoç şöyle konuştu: