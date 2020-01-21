CHP Grup Başkanvekili Altay'dan Erdoğan'ın "AKP'de FETÖ'cü varsa ispatlayın" sözlerine 'belgeli' yanıt

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin 'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırması" için meclis araştırma komisyonu kurulmasını önermesine, "AK Parti'de, MHP'de varsa haydi ispatlayın" sözleriyle tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 'belgeyle' yanıt verdi. Altay, Erdoğan'ın 15.06.2013 tarihinde Türk Telekom Arena İstanbul'da "Fethullah Gülen'e övgü ve davet" adlı bir konuşma gerçekleştirdiğini ifade ederek, "İşte FETÖ'nün siyasi ayağı" dedi..

Altay, 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasında Yurt Sulh Konseyi'ne işaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak da, "Sayın Bahçeli, 26 Temmuz 2016’da kurulan 3 ay çalışan komisyonun raporu kim ortadan kaldırdıysa siyasi ayak odur. İşte bu meclis araştırma komisyonu raporunu kim basılmasını engellediyse, kim bastırmadıysa siyasi ayak odur. Şimdi bu raporu kim ortadan kaldırdıysa siyasi ayak odur. Kim bu raporu çaldıysa siyasi ayak odur herhalde. Keşke bu konuda Bahçeli ile Erdoğan bu konuda göz göze gelse. Bahçeli dese ki Erdoğan’a Yurtta Sulh Komisyonu üyeleri kim diyor sorsa. Bize bağırma, Erdoğan’a da bağırma, onun gözlerinin içine baksan yeter" diye konuştu.

Altay'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

FETÖ’nün siyasi ayağıyla ilgili tartışmalar belli ki bir süre daha sürecek. Erdoğan ve Bahçeli bu konuyla ilgili aslında kendileri birbirleriyle ters düşen açıklamalar yapmakla birlikte bu konuyla ilgili göz göze gelemiyorlar. Keşke Sayın Erdoğan’la Sayın Bahçeli FETÖ’nün siyasi ayağı ve Yurtta Sulh Konseyi konusunda bir bakışsalar, konuşmalarına gerek yok. Bir bakışsalar Sayın Bahçeli bizde haklı olarak bugüne kadar söylediği hususlarda Sayın Erdoğan’dan nasıl bir bakış alacak ben merak ediyorum. Her ikisi de bu siyasi ayakla ilgili ısrarını sürdürürken ısrar ettiği konunun tek ve meşru çözüm merciini de bu işine karıştırmayın diyor. ‘Efendim Meclis’in karıştırmayın!’ 15 Temmuz’da bir darbe olmuş, bu darbe millî egemenliğe yönelik bir darbe olmuş, parlamentoya yönelik bir darbe olmuş, bu darbenin bütün uzantıları tespit edilmiş ama siyasi uzantıları, merkezleriyle ilgili herkeste bir sessizlik, herkeste bu işin üstünü örtme çabası. Siyasi ayak yargı üzerinden açığa çıkacak olsa çoktan çıkardı. Metin İyidil kararında olduğu gibi Erdoğan’ın talimat vermesine de gerek kalmazdı, çıkardı. Demek ki siyasi ayak yargı yoluyla çıkamıyor. Akla şu geliyor; bu konuda da mı Sayın Erdoğan yargıya talimatlar verdi? Bilmiyoruz. TBMM bombalanmış, resmen bir darbe girişiminde bulunulmuş, 251 insanımız şehit olmuş ve buna Meclis’i karıştırmayın denebiliyor. Ama bu işe Meclis’i karıştırmayın demek bu ayağın ortaya çıkmasıyla ilgili olarak atalarımızın tabiriyle ipe un sermektir. Ve milletin aklıyla alay etmektir. Eğer Bahçeli bu konuda samimi ise biz meclis araştırma önergesi vermeyelim Bahçeli bu konuda Meclis’i çalıştırmaktan başka çarenin olmadığını bilmeli.

Bahçeli Yurtta Sulh Meclisi üyelerinin açıklansın diyor. E Sayın Bahçeli, FETÖ ile ilgili yüzlerce mahkemede yüzlerde davada, on binlerce sayfayı geçen tutanaklar yapıldı. Hiçbirinde Yurtta Sulh Meclisi yok. Sayın Bahçeli, bu konuyla ilgili olarak Erdoğan’a sorması gereken soruları bize soruyor. Bunu bilecek olan biz değiliz ama sayın Erdoğan’ın bir sözüne cevap vermemiz icap ediyor. ‘AKP Parti’de ve MHP’de FETÖ’cüler var mı haydi ispatla.’ Şimdi ispatlayacak birkaç şey getirdim ama ben burada basit dört örnek vereceğim ama bu konuda 40 bin örnek buluruz. Biz buluruz da senin o talimat vermeye alışkın olduğun hâkimler savcılar bizim bulduğumuz kamuoyunda herkesin bildiği bu delillerle ilgili olarak harekete geçme konusunda senin gözünün içine bakıyor. Yanlış orada.

Birinci delil; Tarih: 15.06.2012 Türk Telekom Arena İstanbul, Recep Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen’e övgü ve davet konuşması. Sanıyorum 2011’de de Sinan Erdem Spor Salonu’nda da benzer bir konuşmayı Sayın Erdoğan yapmıştı. Hani FETÖ’cü isimler bizde yok ispatlayın diyordu, işte bu ispat. İkinci delil; hepsi AK Parti’nin üst düzey yöneticileri yer Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya, yıl 2011 olması lazım, işte gidilmiş Pensilvanya’ya gidilmiş, terör örgütü lideriyle hatıra fotoğrafı çizdirilmiş.

Terör örgütü lideri önünde adeta secde edecek şekilde pozisyon alan AK Partili yöneticiler var. Üçüncü delil, kamuoyunda Metin İyidil davasıyla yeniden gündeme gelen TSK FETÖ yapılanması genel Kurmay Ana Davası. Şimdi hakkında MİT Genel Kurmay’a FETÖ’cülüğünü belgeleyen bir rapor gönderiyor Metin İyidil hakkında. Ne zaman? Darbeden önce. Ama MİT’in gönderdiği bu rapordan sonra Ağustos 2015’te, yer Yüksek Askeri Şura Salonu, Metin iyidil EDOK’a atanıyor. MİT demiş ki bu tehlikeli, ey Genel Kurmay ey Milli Güvenlik Kurulu al sana belge. Sonra sen ne yapmışsın Genel Kurmay’ın en stratejik birimine Metin İyidil’i atamışsın. Siyasi ayak siyasi ayak diye soruyor ya Bahçeli, Metin İyidil’in Eğitim Komutanlığı’na atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi yak odur, etrafta niye arıyorsun Sayın BAHÇELİ. Çalı dibini neden taşlıyorsun?

21.01.2014; Ben bu belgeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genelkurmay Çatı Davası’ndan aldım. Delil istiyor ya Erdoğan, okuyorum bunu: FETÖ’nün 17-25 Aralık operasyonlarından sonra siyasetçileri ordu içindeki düzenlemelere ilişkin iki kanun çıkarttığı belirtilen iddianamede 37 AK Partili milletvekili ismine dikkat çekiliyor. İddianamede örgüt TSK Komut Akademisi’nin en kısa sürede ele geçirmek maksadıyla generalliğe terfide beklemek süresini 4yıla indirip henüz sırası gelmeyen mensupları da terfiye dahi ediliyor. Daha garip ne oluyor biliyor musun? Bu şekilde terfi eden Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basan Semih Terzi ve Marmaris baskınına katılan Gökhan Şahin Sönmez de bulunuyor. Tayyip Bey bunları FETÖ’nün talimatıyla, kendi kanun teklifiyle TSK’da bir kanun değişikliği yapıyor. Semih Şahin ve Gökhan Şahin Sönmez Albayken General oluyorlar. Biri Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı basıyor diğeri Marmaris’te Erdoğan’ın kaldığı oteli basıyor. Bu ne perhiz ne lahana turşusu.

Darbeden sadece ve sadece 6 ay önce 30.12.2015’te TBMM’ne bir kanun teklifi geliyor. İsimleri okumayacağım, alayı AK Partili sanıyorum 40’a yakın milletvekili var. Bunlar albayları erken emekli etmek için teşvik yasası çıkarıyorlar. MİT krizi yaşanmış, 17 aralık yaşanmış hiçbiri ders almamış ve bu geliyor. Bu da bir delil Sayın Erdoğan. Al sana delil. FETÖ2ye siyasi gücünü kullanarak FETÖ’nün TSK yapılanmasına yardım eden siyasiler. Buyurun delil."

"(Erdoğan'a) FETÖ ile ilişkisi var diye görevden indirdiğin belediye başkanını neden yargıya teslim etmiyorsun?"

"FETÖ’nün her yere sızması mümkün."

"Metin İyidil’in EDOK’a atanmasında Erdoğan’ın imzası vardır."