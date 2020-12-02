CHP Grup Başkanvekili Altay'dan İletişim Başkanı Altun'a: Cumhurbaşkanı'nı eleştirilenlere hesap sormak senin boyunu aşar

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yönelik olarak, "Cumhurbaşkanı'nı eleştirilenlere hesap sormak senin boyunu aşar" ifadesini kullandı.

Altun'un, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" tweetini alıntılayan Altay, "Sen devletin memurusun. Cumhurbaşkanına nasıl istiyorsan öyle hizmet et. Cumhurbaşkanını eleştirilenlere hesap sormak senin boyunu aşar. 'Hesap soracağız' diye tehdit ederken Cumhurbaşkanı adına mafyaya mı, yargıya mı talimat veriyorsun? Hesabı millet sorar, haddini bil!" düşüncesini dile getirdi.