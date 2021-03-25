CHP Grup Başkanvekili Altay: Beyefendi şimdi ‘yastık altındaki paraları sisteme dahil edin’ diyor; olsa dükkan senin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altın ve döviz çağrısına “Yastık altına göz dikti. İkinci Dünya Savaşı'nda benim babam dahil alyansını çıkardı, devlete verdi. Erdoğan yakında bundan esinlenerek bunu da isterse şaşırma. Beyefendi şimdi ‘yastık altındaki paraları sisteme dahil edin’ diyor. Olsa dükkan senin. Yok yok. Teyzeler falan vardı, zulalar olurdu, 3- 5 altını olurdu. Erdoğan devletin kasasından boşalttın, talan yağma ile. Yastık altında bir şey umma, umacaksan beşli çeteye bak” dedi.

TBMM'de basın toplantısı gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engin Altay'ın açıklamaları şöyle:

"Enflasyonu şaha kaldırdın"

Erdoğan, ‘Cumhuriyet tarihimizin en büyük reformlarını maruz kaldığımız sayısız saldırıya rağmen iktidarları döneminde başardık, meydanlarda kürsülerde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik ve asla bunları unutanlardan olmadık’ diyor. Bu kuyruklu bir yalandır. Şaha kalkan Türkiye değil. Enflasyonu, dövizi, faizi, dış ve iç borcu, icra dosyalarını, işsizliği, açlığı, kadın cinayetlerini, yoksulluğu, yolsuzluğu ve yasakları şaha kaldırdın. Erdoğan dönemi Türkiye'sinde, Türkiye şaha kalkmadı, ama biraz önce saydığım yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar başta olmak üzere millet fakrü zaruret içinde huzuru, refahı, mutluluğu kaybetti.

"Türkiye'de ayrıcalıklı elit bir zümre yaratıldı"

Vakaları artıyor, ölümler artıyor. AK Parti'nin dün yapılan lebalep kongresi ile Ankara'ya büyük bir korku havası egemen oldu. Şırnak'a buradan mesaj gönderiyorum. Hani Şırnak en temiz, en steril olarak devletin kayıtlarında var idi. Şırnaklılar bir hafta sonra siz de kırmızıya boyanırsınız, haberiniz olsun. Test yapıldığını söylüyorlar. Parti Genel Merkezi’nde delegelere test yapıldığı söyleniyor. Devletin ya da özel sektörün zor ve meşakkatli işlerinde çalışan insanlar, aile sağlığı merkezlerinde, hastane önlerinde beklemekten yoruldukları için test yaptırmaktan vazgeçti. Türkiye'de bir ayrıcalıklı elit bir zümre yaratıldı. AK Parti yandaşlığı, AK Parti aidiyeti, AK Parti’de görevli olmak, Türkiye'de özel bir ayrıcalık bir VİP oldu. Halkın sağlığını tehlikeye atmak suçtur, bizim kanunlarımıza göre suçtur. Cumhuriyete savcılarına sesleniyorum. Bankta oturan karı koca ya da iki arkadaşa ceza yazan devlet, köyde tarlada çabalayan teyzeye jandarma gönderip ‘maske tak’ diyen devlet, neredeydi dün? Bu ülkede 38 kişiden oluşan bir Bilim Kurulu var ise ve bir tanesi bile buna ses çıkarmıyorsa vah ki vah. Mevkidaşım Cahit Özkan, insan aklını böyle ürkütecek açıklamalar yaptı. Diyor ki ‘maske mesafe hijyene çok dikkat edildi ve o görüntüler kameraların yatay çekim yapmasından kaynaklanmış.’ Vay anasını ya. Bunun adı milletle dalga geçmektir.

"Olsa dükkan senin"

Yastık altına göz dikti. İkinci Dünya Savaşı'nda benim babam dahil alyansını çıkardı, devlete verdi. Erdoğan yakında bundan esinlenerek bunu da isterse şaşırma. Beyefendi şimdi ‘yastık altındaki paraları sisteme’ dahil edin diyor. Olsa dükkan senin, yok. Teyzeler falan vardı, zulalar olurdu, 3 - 5 altını olurdu. Erdoğan devletin kasasından boşalttın, talan yağma ile. Yastık altında bir şey umma, umacaksan ‘Beşli Çete’ye bak.

"Yasama yetkisini altın tepside sunuyor"

TBMM Başkanımız bugünlerde bize şok üstüne şok yaşıyor. Yasama, yasama organının başkanı sıfatıyla, Türkiye'de cumhurbaşkanından sonra gelen ikinci protokoldeki zat, ben de büyük hayal kırıklığı yaratıyor, şok yaşatıyor. Anayasasının 90. maddesinin ve 1963'te çıkan 244 sayılı Kanunu iyi değerlendirmesi iyi izlemesi lazım. TBMM Başkanımızın yasama yetkisini tek adama altın tepside sunması beni incitiyor.

"Yanlış söyledim diyecek misin?"

Kadın haklarını kağıtla değil, vicdanla koruyacak Erdoğan’a soruyorum. ‘Ben zaten kadın erkek eşitliğine inanmıyorum’, ‘bu sözümü yanlış söyledim’ diyecek misin? ‘Kadın cinayetleri abartılıyor’ dedin, daha dün, bu hafta 7 tane kadın cinayeti… ‘Yanlış düşünmüşüm, biraz daha çok çaba sarf etmemiz lazım’ diyecek misin ve sarıyorum. Dün kadınların çalışmasının sorun yarattığını ifade etmiş.

"Anayasa suçu işliyorsunuz; gereğini yap"

‘Çözümler üretmek amacıyla özel kesim yatırımları korunmasına yönelik yeni bir sistem hayata geçirilecek.’ Ekonomik Reform Eylem Planı’nda diyor. 21 Şubat 2020'de Sözcü TV, RTÜK’e başvurmuş. Bir yıl iki ay geçmiş hâlâ işleme almamış. Devlet yetkisini kötüye kullanıyorsunuz. Anayasa suçu istiyorsunuz, gereğini yap.