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Politika

CHP Grup Başkan Vekilini seçiyor

Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir ismi işaret etmediği seçimde, Grup Başkan Vekilleri ve Meclis Başkan Vekili belirlenecek

26 Haziran 2013 11:44

Meclis’te yaşanan gerginliklerde zaman zaman başrol oynayan Kamer Genç, CHP Meclis Başkan Vekilliği için aday oldu.

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun demokratik bir yarış olmasını istediğini belirterek seçimi milletvekillerine bırakmasıyla, vekiller bugün sandık başına gidiyor.

Kapalı grup toplantısında yapılacak seçimler için CHP kulislerinde ismi geçen çok sayıda aday var.

Grup Başkanvekilliği seçimi için 10 aday var. Mevcut Grup Başkan Vekilleri Akif Hamzaçebi, Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan ile Engin Altay, Atilla Kart, Ali Rıza Öztürk, Hurşit Güneş, Özgür Özel, Mahmut Tanal ve Ali Serindağ yarışacak. Aykut Erdoğdu da adaylık başvurusu yapabilir.

Ancak kulislerde mevcut isimlerden bazılarının yerlerini koruyacağı, Engin Altay ya da Özgür Özel'in Grup Başken Vekilliği koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.


Kamer Genç de aday


Meclis Başkan Vekilliği için ise 4 aday bulunuyor. Mevcut Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu, Kamer Genç, Erdal Aksünger ve Mehmet Kesimoğlu adaylık başvurusu yaptı.

Oktay Ekşi ise adaylık için destek arıyor. Milletvekillerine destek için mektup yazan Ekşi, yeterli desteği görmezse aday olmayacak.

Parti bugün yapılacak kapalı grup toplantısında 2 divan katibi, 1 meclis idare amiri, 9 kişilik grup yönetim kurulu, grup denetçileri ve grup disiplin kurulu üyelerini de seçecek. Malik Ejder Özdemir meclis idare amirliğinde tek aday olduğu için seçim sonucu şimdiden belli olan tek isim.


Sonraki adım başkan adayı


Saat 10’da başlayacak ve 14’e kadar devam edecek seçimlerde, CHP grup yönetmeliğine göre salt çoğunluk gerektiğinden, 68 oy alınmaması halinde seçim tekrarlanacak. Seçimin uzaması halinde perşembe günü yeniden sandık kurulması gündeme gelebilir. Yeni grup yöentimi oluştuktan sonra CHP Meclis Başkanı adayını açıklayacak.

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