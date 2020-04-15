CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: Arazi ihalesine sadece Fahrettin Altun'un katılması için saat açıklanmadı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta, evinin yanındaki ikinci derece tarihi eser statüsünde bir araziyi kiralamasına tepki gösterdi. Özkoç, ihaleye sadece Fahrettin Altun’un katılması için ihale saatinin açıklanmadığını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İBB tarafından yıkılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yıkım haberleri hakkında Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı gerekçesiyle “terör örgütlerine hedef göstermek” suçundan soruşturma başlattı.

CHP'li Engin Özkoç ise yaptığı basın açıklamasında kira ihale ilanını göstererek, “Hazine arazisi olan ve tarihi eser olarak da dokunulmazlığı olan bir alana müdahale edip de kendi bahçesine dahil etmesi doğru bir yaklaşım mı? Ben size Fahrettin Altun ile ilgili bir belge göstereyim. Bu belge kira ihale ilanı. Bu kira ihale ilanında kiraya çıkacak bütün taşınmazlar burada sıralanmış. İhale saatleri hepsinde yazılıyken bir tek Fahrettin Altun’un kendi bahçesine kattığı alanın ihale saati belli değil. Niye? Başkası girmesin diye" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan Kuzguncuk’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait kiraladığı araziye yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Altun’un kiraladığı bölgedeki inşaat çalışmasındaki yapılar mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Haberde İBB’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Ataman'ın da görüşlerine yer verilmiş ve Ataman “Öncelikle bana bu bilgi geldiğinde inanmadım. Bu kadar önemli bir konumda olan bir kişinin Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde böyle izinsiz, ruhsatsız bir uygulama yapacağını düşünemedim. Daha sonra yaptığım araştırmada mahalleden gelen şikâyetler neticesinde yerin Fahrettin Altun tarafından kiralandığını ve yaptırıldığını öğrendim. Mahalleli o kadar bıkmıştı ki her gün bana ‘ne oldu’ diye soruyor” demişti.

Cumhuriyet gazetesinin haberinin ardından da Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun "Kuzguncuk’ta Fıstıkağacı tarafında 45 metrekare üzerine 3 katlı mütevazi bir evimiz var. Evimizin arka tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir toprak parçası var. Burayı güvenlik ve temizlik gerekçesi ile ıslah ettik, temizledik. Güzel, temiz bir görüntü ortaya çıkınca bir oturma alanı oluşturduk. Minik bir pergole ile taş mangal tarzı bir şey koydurduk bir köşeye. İBB zabıta ekipleri orada yapılan ıslah, temizlik ve düzenleme çalışmalarını izlemişler, dün evimizin olduğu alana gelip pergoleyi ve mangalı kaldırmışlar" demişti.