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Politika

CHP Grubu'nda KCK tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan...

01 Kasım 2011 02:00

T24 - CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve yayınevi sahibi Ragıp Zarakolu’na destek olmak için bir bildiri yayınlanmasını istemesi CHP Grubunda tartışma yarattı. Sinop Milletvekili Engin Altay, “Böyle bir metin imzalanamaz. Burası CHP, başka bir parti değil” dedi. Tepkiler üzerine Toprak’ın önerisi oylanmadı. 



CHP Grubu’nun basına kapalı toplantısında KCK tartışması yaşandı. İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın, KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve yayınevi sahibi Ragıp Zarakolu’na destek olmak için bir bildiri yayınlanmasını istemesi tartışma yarattı. 
Binnaz Toprak, Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu’nun tutuklu yargılanmalarını protesto ettiğini belirterek, destek verilmesi gerektiğini ve bu konuda bir bildiri yayınlanması gerektiğini söyledi. Bu konuda bir bildiri hazırladığını belirten Toprak, “İmza atmak isteyen atsın” sözleri ise grupta tepki çekti. 

Toprak’ın önerisine karşı çıkan vekiller, “Burası şirket mi, grup kararı olmaz. Burası sivil toplum örgütü değil” dedi.

Öneriye karşı çıkan Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, “Olmaz, grup kararı yok. Böyle bir metin imzalanamaz. KCK’nın PKK’nin şehir yapılanması olduğunu bilmeyen var mı? Burası CHP, başka bir parti değil” dediği ifade edildi.


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