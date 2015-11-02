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CHP Genel Merkezi'nin önünde silah sesleri

Genel merkezin önünde 4 el havaya ateş açıldı

02 Kasım 2015 00:27

CHP Genel Merkezi önünde 4 el havaya ateş edildi. Ankara'da bulunan genel merkez önünde 26 Ekim'de de hava ateş açılmış, gözaltına alınan Hacı Ali Hamurcu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, genel merkezin bulunduğu Anadolu Bulvarı'nda, bir araçtan havaya dört el ateş edildi.Olay yerine gelen polis, incelemede bulundu. Olayın ardından kaçan aracın plakasını tespit eden polis, aracı yakaladı. Olaya karışan bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen partililer, "görevlerini yapmadığı" gerekçesiyle polise tepki gösterdi.

Olay yerine gelen CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Anadolu Bulvarı'nda ilerlemekte olan bir araçtan CHP Genel Merkezi önünde dört kez ateş edildiğini bildirdi. Olayın ardından kaçan aracın emniyet güçlerince yakalandığını belirten Keskin, bir kişinin gözaltına alındığını söyledi.

 

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