CHP Genel Merkezi'nin karşısını 'Milli İrade Kavşağı'

Ankara'da dün 214 projenin açılış yapıldı. Ama CHP Genel Merkezi'nin karşısındaki kavşağa verilen isim öne çıktı.

Star'ın haberine göre açılışı yapılan noktalardan en dikkat çekeni, ' Milli İrade Köprülü Kavşağı' adı verilen Anadolu Bulvarı üzerinde CHP Genel Merkezi'nin önüne yapılan köprülü kavşak oldu.

Aralarında parklar, köprülü kavşaklar, yaya üst geçitleri, itfaiye binaları, katlı otoparklar, yer altı barajı, atık su ve içme suyu arıtma tesisleri, dış cephe yenilemeleri, meydan saatleri ve taksi duraklarının da bulunduğu projelerin resmi açılışını Başbakan Tayyip Erdoğan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek birlikte yapmıştı.

CHP Genel Merkezi'nin önüne yapılan 'Milli İrade Köprülü Kavşağı'nın açılışı için yoğun güvenlik önlemleri alındı.